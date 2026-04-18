Gdje više nije sigurno putovati: Objavljena lista najopasnijih zemalja na svijetu

Broj zemalja koje britansko Ministarstvo vanjskih poslova, Commonwealtha i razvoja (FCDO) smatra preopasnim za putovanje značajno je porastao u posljednjih sedam godina. Od 2019. godine taj je broj povećan za 12, a trenutno se na "crvenoj listi" savjeta nalazi 76 zemalja ili teritorija od ukupno 226, gdje se savjetuje izbjegavanje svih putovanja zbog visokih sigurnosnih, zdravstvenih ili pravnih rizika. Od toga je 14 zemalja potpuno označeno crvenom bojom, što znači da se savjetuje protiv svih putovanja u cijelu zemlju. Za dodatnih 38 zemalja postoje dijelovi u kojima se ne preporučuje putovati, dok se za 24 zemlje savjetuje "samo nužna putovanja".

Među najopasnijim zemljama na svijetu, prema najnovijim upozorenjima FCDO-a, nalaze se:

Afganistan – iznimno visok rizik terorizma, političke nestabilnosti i mogućeg dugogodišnjeg zatvora. Unatoč tome, na TikToku postoji više od 6,3 milijuna objava pod hashtagom #afghanistan, uključujući videozapise influencera koji prikazuju zemlju kao "prekrasnu".

Haiti – ekstremno visok rizik od kriminala, oružanih pljački, otmica i nasilnih demonstracija. Bande koriste improvizirane barikade i lažne kontrolne točke.

Burkina Faso, Mali i Niger – visok rizik terorističkih napada i otmica stranaca, uz vojne hunte na vlasti i nestabilnu situaciju.

Iran – ozbiljni sigurnosni rizici zbog rata sa SAD-om i Izraelom, zatvorenog zračnog prostora i mogućeg uhićenja dvojnih državljana.

Rusija – teroristički napadi vrlo vjerojatni na javnim mjestima i turističkim lokacijama, uz dodatne opasnosti zbog rata u Ukrajini.

Sirija, Jemen, Irak i Palestina – visok rizik terorizma, otmica i regionalne eskalacije sukoba.

Bjelorusija – rizik uhićenja zbog bilo kakve političke aktivnosti.

Južni Sudan – oružano nasilje, pljačke i nasilje na cestovnim kontrolama.

Ostale zemlje na crvenoj listi uključuju i dijelove Bliskog istoka te afričke države pogođene džihadističkim grupama. Osim terorističkih napada, glavni rizici u ovim zemljama su oružane pljačke, silovanja, otmice, nasilni kriminal i politička nestabilnost. U nekim zemljama, poput Haitija i Južnog Sudana, kriminalne bande i oružane skupine predstavljaju svakodnevnu prijetnju, dok su u drugima (kao što su Sirija i Jemen) aktivne terorističke organizacije poput Al-Qaede i ISIS-a. Stručnjaci upozoravaju da se sigurnosna situacija u svijetu pogoršava, a nekada popularna turistička odredišta više nisu sigurna. James Willcox, osnivač specijalizirane turističke agencije Untamed Borders, koja organizira putovanja u rizična područja, izjavio je da sve više avanturističkih putnika ipak odlazi u takve zemlje zahvaljujući real-time informacijama i društvenim mrežama. Većina Britanaca ipak se pridržava službenih savjeta FCDO-a i izbjegava putovanja u visoko rizična područja, prenosi Daily Mail.