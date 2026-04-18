© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
NIJE MOGLA VJEROVATI

Globalna superzvijezda iznenada osvanula u Zagrebu pa šokirala Hrvaticu onim što je napravila!

Stjepan Meleš
18.04.2026.
u 14:27

Bueckers je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s putovanja te pokazala kako su ona, Nika i ostatak njihova društva proveli vrijeme

Proslavljena američka košarkašica, Paige Bueckers, ovih je dana posjetila Hrvatsku odnosno Zagreb, na iznenađenje mnogih navijača. Jedna od najboljih američkih košarkašica današnjice sletjela je u Hrvatsku kako bi posjetila svoju blisku prijateljicu, hrvatsku košarkašicu i zvijezdu kluba Portland Fire, Niku Mühl.

Bueckers je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija s putovanja te pokazala kako su ona, Nika i ostatak njihova društva proveli vrijeme. Košarkašice su se provozale uspinjačom, uživale u hrani i kartaškim igrama, a Paige je pokazala i kako je iznenadila Niku, koja, sudeći prema videu, nije znala da njezina prijateljica dolazi, piše Jutarnji list

Bueckers je ušla u Nikin stan, a kada se pojavila pred Mühl, košarkašica je ostala šokirana, nije mogla vjerovati. Zatim su se zagrlile, a Nika je upitala: 'Što ti radiš ovdje? Što se događa?', dok se američka košarkašica, koja trenutačno igra za Dallas Wings, smijala.

Paige je posjetila Niku nakon što se hrvatska košarkaška zvijezda ponovno teško ozlijedila. Mühl je nedavno imala operaciju ligamenata desnog koljena, zbog čega mora ponovno pauzirati od parketa. Nika je godinu i pol dana ranije ozlijedila i ligamente lijevog koljena, zbog čega je bila na pauzi punih deset mjeseci, a sada mora prebroditi još jedan izazov. 

