Čeka nas derbi istine: Prvaku Hrvatske prijeti scenarij kojeg mnogi nisu očekivali

Kao i u prvom kolu, derbi drugog kola HNL-a održat će se na Opus Areni, gdje u subotu od 21 sat (MaxSport 1) Osijek dočekuje aktualnog prvaka Rijeku. Momčadi su s različitim ishodima ušle u sezonu. Dok je Osijek u prvom kolu na svojem stadionu, unatoč dobroj izvedbi, doživio 2:0 poraz protiv Dinama, Rijeka je na Rujevici golovima u sudačkoj nadoknadi drugog poluvremena istim rezultatom svladala Slaven Belupo. Riječanima se, pak, u međuvremenu dogodio težak i neočekivan domaći poraz (2:1) u trećem kolu kvalifikacija za Europsku ligu od irskog autsajdera Shelbournea. Ako ne pobijedi Osijek, pa ispadne od Shelbournea, bio bi to scenarij kojeg mnogi nisu očekivali.

– Oporavili smo se od Shelbournea. Imali smo trening i analizu, dogodilo se što se dogodilo, to je nogomet. Imali smo loš dan i okolnosti koje su utjecale na rezultat. Teško je, ali to je život. Srećom, brzo je iduća utakmica, pa i revanš. Bitno da se što prije vratimo u normalu – rekao je trener Rijeke Radomir Đalović pa se osvrnuo na kritike nakon tog poraza:

– To je dio života. Kad si dobar, plješću ti. Kad si loš, kritike su na mjestu. Igrači i ja smo svega svjesni. Vjerujem da će kritike djelovati, svjesni su da su zakazali. Vjerujemo da ćemo se ispraviti.

Strateg Rijeke nahvalio je i svojeg sljedećeg suparnika.

– Osijek je poletna momčad, ima dobru tranziciju. Vidjeli ste protiv Dinama da su do 70. možda bili bolji protivnik, a onda su se ispuhali i radili promjene, pa im je pao ritam. Dobro trče, brzi su.

Rijeka u Osijeku sigurno neće moći računati na stopera Antu Majstorovića, a za nastup su upitni i drugi stoper Stjepan Radeljić te ofenzivni veznjaci Niko Janković, Merveil Ndockyt i Gabriel Rukavina. S druge strane, kod Osijeka se u potpunosti još uvijek nije oporavio najbolji napadač Arnel Jakupović, dok zbog nove ozljede neće moći konkurirati mladi Niko Farkaš.

– Bilo je dosta dobrih stvari protiv Dinama, a pali smo na nekim detaljima koje možemo odraditi bolje. Vjerujem da smo iz toga dosta naučili. Moramo biti više dosljedni, posebno u fazi obrane, no s druge strane imali smo jako dobar ovaj tjedan, dečki su sjajno radili i idemo dalje svojim putem – rekao je trener Osijeka Simon Rožman.

Slovenac na klupi Osijeka najavio je predstojeći dvoboj te prokomentirao i protivničku momčad.

– Mislim da će biti prava, europska i tvrda utakmica. Želimo biti dinamični i agresivni, nametnuti se u tome, ali na pametan način, bez srljanja. Neće biti nekih značajnijih promjena, kroz pripremne utakmice se pokazalo tko su nositelji naše momčadi. Znamo tko je na drugoj strani, aktualni prvak za kojeg mislim da ove sezone čak ima još bolju ekipu nego lani. Očekujem jaku Rijeku koja ima široki roster i neupitnu kvalitetu. No, jako sam optimističan, divna atmosfera s prošloga derbija daje nam dodatnu snagu da budemo još bolji. Vjerujem da ćemo biti pravi, još brži i okomitiji, ali s boljom realizacijom, da bismo ostvarili rezultat koji bi nas zadovoljio.