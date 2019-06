Cejudo ima priliku postati dvostruki prvak, Ševčenko u prvoj obrani titule!

Elitna svjetska MMA promcija UFC, svom će prvaku u muha kategoriji pružiti priliku da uzme i tron u bantamu! 9. lipnja na UFC-u 238 Henry Cejudo i Marlon Moraes će odlučiti o novom šampionu na upražnjenom tronu kategorije. UFC 238 će se održati u United Centru u Chicagu. Na istom popisu borbi ćemo gledati i obračun između Valentine Ševčenko i Jessice Eye za titulu u ženskoj muha kategoriji.

UFC 238 pogledajte u izravnom prijenosu u noći sa subote na nedjelju 9. lipnja od 4 sata poslije ponoći samo na Fight Channel PPV-u!

Cejudo u napadu na drugu titulu

Dosadašnji prvak bantam divizije T.J. Dillashaw napustio je titulu radi pada na doping testu i suspenzije koja mu očito slijedi. Henry Cejudo (14-2) je upravo u svom posljednjem nastupu svladao Dillashawa u super meču koji se održao u njegovoj kategoriji. Ovaj zlatni olimpijski hrvač je za samo 32 sekunde nokautirao Dillashawa u siječnju što mu je očito osiguralo poziciju da se sada može boriti za još jedan pojas. Ukupno u karijeri ima 14 pobjeda i 2 poraza.

Njegov protivnik Marlon Moraes (22-5-1) je prvorangirani borac bantam kategorije. Ovaj bivši WSOF prvak ima četiri slavlja u nizu protiv Dodsona, Sterlinga, Rivere i Assuncaa. Bolju pozivnicu za meč protiv Cejuda nije mogao imati.

Valentina Ševčenko u prvoj obrani titule!

U co-main eventu će na ulogu biti titula prvakinje muha kategorije, koju će po prvi put braniti Valentina Ševčenko (16-3). Njezina protivnica biti će Jessica Eye (14-6).

Bit će to prva obrana titule za Valentinu Ševčenko, koja je istu osvojila pobjedom nad Joannom Jedrzejczyk u prosincu na UFC-u 231. Kirgistanka je dugo čekala priliku, a onda ju je u potpunosti iskoristila. Šest mjeseci i jedan dan kasnije slijedi joj prva obrana.

Od početka je sve vodilo tome kako bi joj protivnica trebala biti Jessica Eye, timska kolegica Stipe Miočića. Njoj je samo uvođenje muha kategorije spasilo karijeru, a sad će imati priliku u njoj postati i prvakinja. Naime, u podosta turbulentnoj karijeri u bantam kategoriji, koju su obilježile čudne sudačke odluke, Eye je bila na samo jednoj pobjedi u šest borbi. Očekivalo se kako će dobiti otkaz, no dobila je priliku u svojoj prirodnoj diviziji. Tamo je napokon upisala pobjedu, no nastup protiv Kalindre Farie nije bio dobar. Do nje je došla nategnutom podijeljenom odlukom. Ipak, iduće dvije borbe savladala je Jessicu-Rose Clark i Katlyn Chookagian čime je postala prva borkinja s tri pobjede u ovoj diviziji te je jasno i glasno zatražila napad na titulu. UFC joj je to odlučio ostvariti.

Ševčenko će u ovoj borbi svakako biti veliki favorit, kao što bi bila i u borbi s bilo kime iz ove kategorije. Eye će svoju priliku tražiti kroz boks, koji je zapravo najjači adut Strong Style gyma iz kojeg dolazi. U pripremi će joj sigurno pomoći i njen veliki prijatelj Stipe Miočić.

U ostatku večeri če u oktogon ući i poznati MMA veteran Donald Cerrone (36-11) kojeg čeka ispit u vidu Tonyja Fergusona (24-3) kojeg smatra opasnim protivnikom i jako čvrstim borcem, no nema strah od njegovih udaračkih tehnika, za koje kaže da nisu toliko dobre koliko ih se predstavlja.

Cerrone će u kavez ući s tri pobjede u zadnje tri borbe dok njegov protivnik Ferguson iza sebe ima čak jedanaest uzastopnih pobjeda i nije okusio poraz od 2012. godine.

Osim Cerronea i Fergusona, tu je još jedan okršaj bantam divizije između Jimmieja Rivere i Petra Yana, a glavni program otvara teškaški okršaj između Taija Tuivase i Blagoyja Ivanova,

