Spiderman, Aldo, Minotoro i B.J. Penn bore se u istoj večeri

Financijsko izvješće UFC 236 priredbe je razočaralo. Novi format na ESPN+ servisu popularne američke televizijske kuće za priredbu koju su predvodili Dustin Poirier i Max Holloway prodao se u manje od sto tisuća primjeraka, a izlike da je to novi model na koji se ljudi moraju priviknuti ne piju vodu, budući da je organizacija odlučila potegnuti nekoliko velikih imena iz rukava za nadolazeću UFC 237 priredbu ovog vikenda kako bi privukli što više očiju s nove televizije.

Na priredbi u Rio de Janeiru će nastupati redom najveće legende slobodne borbe, ljudi koji posljednjih godina više zarađuju na osnovu svoje reputacije nego li stvarne snage među novom gardom, a većinom je riječ o domaćim MMA ikonama.

Najbolji borac u povijesti srednje kategorije Anderson "Spiderman" Silva (34-9) će nakon poraza od prvaka Israela Adesanye u oktogon protiv Amerikanca Jareda Cannoniera (11-4). Ni jedan ni drugi nisu u zavidnoj formi. Silva je od svojih posljednjih sedam borbi dobio samo jednu, dok je Cannonier pobijedio tek u dvije od posljednjih pet.

Radi se, naravno, o životnoj prilici za Cannoniera koji bi trebao iskoristiti "umirovljeničku turneju" Brazilca za probijanje među najjače borce srednje kategorije, a i kladionice mu daju znatnu prednost.

Druga brazilska legenda koja će navući rukavice u velikom okršaju bit će Jose Aldo (28-4), prvi UFC-ov prvak perolake kategorije. Čovjek koji je pojas nosio dva puta uspješno se vratio na scenu nakon dva poraza protiv Maxa Hollowaya. U posljednje dvije borbe upisao je pobjede protiv protivnika relativno nižeg kalibra, Renata Moicana i Jeremyja Stephensa.

Izazov koji mu slijedi je, međutim, klasu jači. Na gostujući teren će protiv Scarfacea izići Aleksandar Volkanovski (19-1), Australac makedonskih korijena koji u posljednjih 16 borbi ne zna za poraz. Aldo je u ovom susretu blagi favorit, no riječ je možda i o najneizvjesnijoj borbi večeri.

Nama možda i najpoznatiji iz očitih razloga je brat blizanac popularnog Minotaura, Minotoro. Punim imenom Antonio Rogerio Nogueira (23-8) će odraditi svoj 12. UFC ogled protiv Ryana Spanna (15-5), a poluteškaši će nam priuštiti zanimljiv sudar stilova. Dok će Minotoro tražiti svoju priliku iz distance, što u posljednje vrijeme sve češće radi, Spann (poznatiji pod nadimkom Superman) će svoju šansu tražiti polugama.

To je sve što se tiče domaćih legendi za priredbu u Riju, no na priredbi će nastupiti i jedan velikan iz SAD-a, riječ je o B.J. Pennu (16-13-1).

Prvi čovjek koji je u povijesti organizacije postao prvak u dvije različite kategorije posljednjih godina nikako ne može uhvatiti formu. U posljednjih devet godina ima poražavajućih 0-7, a očito da apeli Dane Whitea za umirovljenje veterana ne postižu svoj efekt.

Tako je organizacija našla kompromis i uparila ga s Clayem Guidom (34-18), još jednim veteranom koji se ne može pohvaliti dobrim rezultatima u posljednje vrijeme.

Sve ove silne legende koje UFC baca na priredbu u Rio de Janeiru su sigurno stimulans za pojačanje brojki kupljenih prijenosa, no ipak nisu glavna prodajna točka ove priredbe.

Priredbu će u Jeunesse Areni predvoditi borba za naslov u ženskoj konkurenciji, točnije u slamci (do 52 kg) između prvakinje i domaće izazivačice. Rose Namajunas (8-3) je nakon dvije povijesne pobjede protiv do tad dominantne Poljakinje Joanne Jędrzejczyk preuzela primat najbolje žene iz oktogona, a sad će 26-godišnjakinji iz Milwaukeeja to probati oduzeti jedna od najboljih prijateljica, godinu dana starija Jessica Andrade (19-6).

Namajunas je uvjerljivo najbolja hrvačica u kategoriji, dok je Andrade najbolja udaračica. Međutim, u distanci Namajunas i dalje ima što za reći budući da ima bolji raspon, a nije o loša borkinja na nogama, jednostavno je u parteru jača.

Namajunas je, bez obzira na gotovo trostruko slabije iskustvo u profesionalnoj karijeri, izrazita favoritkinja protiv Andrade, no samo zamislite kako bi dvorana eruptirala ukoliko iskusnija Andrade uspije srušiti prvakinju.