Carlsen u Zagrebu napravio čudo pa objasnio zašto je stigao u kratkim hlačama

Četvrti dan zagrebačkog Grand Chess Toura počeo je prvi dan blic-turnira, koji će ostati zapisan u povijesti šaha. U Kristalnoj dvorani Westina Magnus Carlsen izborio je devet pobjeda u jednom danu, u devet brzopoteznih partija od pet minuta uz dvije sekunde dodatka za svaki potez, a takvo što se nikad nije dogodilo u to formatu natjecanja.

Malo je nedostajalo da se to ne dogodi jer nakon što je nanizao osam pobjeda protiv šahista iz najužeg svjetskog vrha Firouzja, Caruana, Nepomnijašija, Ananda, Rapporta, Gukesha, Dude te našeg predstavnika Ivana Šarića, norveški velemajstor sučelio se s uvjerljivo najslabijim igračem na turniru Lupulescuom. No, ono što je trebala biti uvjerljiva pobjeda pretvorilo se u dramu jer je Carlsen usred partije bio u izgubljenoj poziciji i trebalo mu je čudo da pobijedi. A ono se na kraju i dogodilo:

- O ovome sam sanjario, ali ne do točke da se to može i dogoditi. U Poljskoj sam osvojio 10,5 od 11 mogućih bodova, no devet suparnika u jednom danu nisam nikad pobijedio, a i ne vjerujem da ću to ponoviti - kazao je Carlsen i pojasnio zašto je u dvoranu došao u kratkim hlačama:

- Slijedio sam svoju rutinu i nakon objeda krenuo prema sobi, bilo je oko 14.45, dovoljno da se presvučem i stignem u dvoranu u kojoj se igra do 15 sati. No, baš tada mi je ulazna kartica hotelske sobe "otkazala poslušnost". Odjurio sam do recepcije, no ondje sam vidio da je veliki red pa sam otišao u dvoranu.

S obzirom na to da je postavio rekord, kako će proslaviti taj poseban trenutak?

- Ne vjerujem da ću puno slaviti, no ovo ću sigurno pamtiti.