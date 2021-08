Carlo Ancelotti nahvalio Modrića: Evo što je rekao o hrvatskom kapetanu

Povratnik na klupu Real Madrida, Carlo Ancelotti, rekao je u petak tijekom konferencije za medije kako je uočio veliki entuzijazam kod najstarijeg igrača u momčadi Luke Modrića koji bi trebao istrčati u subotu u udarnoj postavi protiv Deportivo Alavesa.

"Luka Modrić je došao s velikim entuzijazmom. Veliko je zadovoljstvo vidjeti s kakvom su željom ovi stariji igrači trenirali na pripremama", izjavio je Ancelotti u Madridu uoči početka španjolskog prvenstva.

Real Madrid je u svibnju produžio ugovor s 35-godišnjim Modrićem na dodatnih godinu dana, do 30. lipnja 2022. U srpnju je zatim za trenera doveo Ancelottija koji je već bio na klupi Real Madrida od 2013. do 2015.

"Prošle sezone je momčad imala problema sa postizanjem golova. Zabijao je uglavnom Karim Benzema, dok su drugi trebali više doprinijeti. Zato sada gledamo kako se kolektivno ofenzivnije postaviti na terenu, uključujući i vezne igrače", izjavio je Ancelotti ne otkrivši hoće li promijeniti klasičnu formaciju 4-3-3 u kojoj je ta momčad godinama igrala.

Modrić, iza kojega je 391 utakmica u bijelom dresu, za mjesec dana će napuniti 36 godina. U momčadi nije bilo takvog "veterana" od 2011. godine kada je s napunjenih 38 godina među vratnicama bio poljski vratar Jerzy Dudek. No, on je te sezone samo dva puta nastupio.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL Real Madrid v AC Milan - Pre Season Friendly - Worthersee Stadion Klagenfurt, Austria, 8th August 2021. Luka Modric of Real Madrid looks on during the Pre Season Friendly match at Worthersee Stadion, Klagenfurt. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / Sportimage via PA Images Jonathan Moscrop Photo: PA Images/PIXSELL

Hrvatska "desetka" bi, međutim, kao i dosad trebala dirigirati sredinom terena, što je pokazala pripremna utakmica s Milanom (0-0) odigrana prije pet dana.

Real Madrid, koji je ovo ljeto doveo samo stopera Davida Alabu i to besplatno iz Bayerna, mogao bi se još pojačati do isteka prijelaznog roka 31. kolovoza.

"Ne mogu vam potvrditi da do kraja nećemo nešto napraviti", napomenuo je Ancelotti od kojeg se očekuju trofeji nakon "sušne" prošle sezone pod vodstvom trenera Zinedine Zidanea.

Odgovarajući na pitanja novinara Ancelotti je uporno odbijao reći razmišljaju li u klubu o dovođenju Kyliana Mbappea. Španjolska radijska postaja Cadena SER izvijestila je u četvrtak kako na Santiago Bernabeuu pripremaju ponudu od 120 milijuna eura.

"S predsjednikom (Florentinom Perezom) razgovaram svaki dan o svemu", izjavio je Ancelotti koji poznaje i predsjednika PSG-a, jer je u Parizu bio trener od siječnja 2012. do lipnja 2013.

Rekao je kako ga je iznenadio odlazak Lionela Messija na Park prinčeva, jer je "Messi bio simbol Barcelone". U PSG je otišao i dosadašnji Realov kapetan Sergio Ramos nakon što mu je istekao ugovor u Madridu.

"Mislim da se mi možemo nositi s takvim klubovima", napomenuo je Ancelotti misleći na PSG i Manchester City s velikim izvorom novca.

"Na meni je sada da od ovih igrača ovdje izvučem kvalitetu. Jako sam zadovoljan onime što sam vidio tijekom ovih treninga dosad", zaključio je.