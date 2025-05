Cannavaro opleo po Dinamu: 'Najgore vodstvo kluba u posljednjih 20 godina! Trebao sam ranije otići'

NAČELNI DOGOVOR

Dinamu ostaje senator i stup obrane! Evo što je Theophile dogovorio da bi ostao u Maksimiru

Naime, među sadašnjim stoperima u koje se Dinamo sigurno može pouzdati u sljedećoj sezoni – a koji imaju dulje ugovore – su Niko Galešić (ugovor do 2029.) i Samy Mmaee (ugovor do 2028.), dok je Raul Torrente (ugovor do 2028.) teško ozlijeđen i neće ga biti najmanje pola godine.