Butina: Za ispadanje Dinama iz LP-a krivi su utakmica i poraz u Varaždinu

I na strani i kod kuće, Tomo brani nemoguće, orilo se s tribina, s onog dijela gdje su bili najžešći navijači Dinama. Dakako, riječ je o Tomislavu Butini koji je godinama bio vratar Dinama, pa i prvi vratar naše reprezentacije.

Našli smo se s popularnim Bućom na kavi između dvaju treninga u Dinamu, a povod je jednostavan – Večernji list ponovno bira u svojoj tradicionalnoj anketi najboljeg hrvatskog nogometaša.

>> Svijet je dobio novog kralja - Luku Modrića

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Butina nije mnogo dvojio, pokazao nam je svoj mobitel u kojem je zapisao svoj poredak desetorice kojima je dao bodove. Najviše je dobio Luka Modrić.

– A gledajte, čovjek ima kontinuitet u jednom Realu, reprezentacija se opet kvalificirala na Euro, a on je kapetan. Ovdje govorimo o kalendarskoj godini i učincima, a ne tko je kome najbolji igrač općenito. Meni je po guštu možda Raketa ali, kad gledamo ovu 2019. i što se sve događalo, onda je Luka prvi. Zato sam i Bruni Petkoviću dao visoko drugo mjesto jer strašno je što je napravio u godinu dana, od dečka koji je tražio sam sebe do čovjeka koji nam je nositelj reprezentacije, zabija važne golove, u Dinamu je napravio to što je napravio. No Luka je u ovoj godini neupitan, a moja velika simpatija je Rakitić. Svašta se pričalo o Lovrenu, a on je naš apsolutno najbolji stoper. Žao mi je što mogu samo deset igrača staviti jer sigurno bi moglo biti mjesta i za Vidu – objasnio je dio svojih odabira Butina koji se vratio u svoj grad i svoj klub.

Hrvatska ima problem vratara

– Direktor sam vratarske akademije u Dinamu, to je prvi put formirano u klubu, šef sam svim trenerima vratara u školi, ne prvoj i drugoj momčadi.

No, direktor nije samo u kancelariji nego je i na terenu.

– Radim s dvije generacije, a još uskačem na individualni rad i pomažem u svim ostalim generacijama. Tako da sam, karikirano, pola dana u odijelu, pola u trenirci, malo uredskog i organizacijskog dijela, a jako sam mnogo i na terenu.

Jeste li se pronašli u tom poslu?

– To je jedino što me i čini sretnim, gledati te klince koji se divno razvijaju. Nema ničega ljepšeg nego kad vidiš kako ti klinci igraju u toj ligi prvaka mladih. Nakon gotovo šest godina došao sam kući i imam priliku raditi u Dinamu sa super talentiranim klincima, nema većeg ideala od toga.

Ima li Hrvatska problem golmana, kako se zna naglašavati?

– Hrvatska ima ozbiljan problem s golmanima i ja to stalno govorim, a onda dođem na udar kritika. Nevjerojatno je da proizvodimo na stotine sjajnih igrača, ali nijednog vratara, vidimo kako nam golmani izgledaju kad odu i u lige koje nisu top. Možemo pričati da je sve divno i krasno, ali nije. Ne vjerujem da ne možemo izbaciti jednog golmana koji je “vau”, kao što je Livaković u ovom trenutku.

Pa i izbornik Dalić sad ima problem, Kalinić i Sluga ne brane.

– Ma dobro, tu je ipak riječ o iskusnim vratarima koji su stasali, drugo su klinci koji dolaze. I tu treba biti kritičan, sad sam i ja dio toga i jednog dana odgovarat ću za nešto, ali ovo dosad nam je pokazalo da ne znamo kako. Vidjet ćemo, mislim da će nam pomoći rad akademije HNS-a, ti mladi dečki koji se sad školuju na dobroj su razini, šef svega toga Vatroslav Mihačić daje tome veliku važnost, to se jako diglo i bit će boljih rezultata.

Cijeli sam dan na stadionu

Kako je nakon toliko vremena živjeti kod kuće?

– Ha ha, supruga me sad vidi mnogo manje nego kad smo bili u Dubaiju. Meni je sad radni dan od osam ujutro do oko 10 navečer s pauzom za ručak, ali ako želimo da klub proizvodi igrače, moram davati cijelog sebe, “ofrlje” ne može. No lijepo mi je ovdje, vani ti nedostaju prijatelji, ova naša dobra zezancija, ali moram biti iskren i reći da mi je život u Emiratima bio krasan, pogotovu prve tri, četiri godine dok je obitelj bila sa mnom.

Kakav je rad tamo?

– Pa, nogomet je svuda na svijetu ista igra, uvijek igra 11 ljudi, isti je teren, golman nosi rukavice... Tamo sam radio isto kao da radim u Barceloni, Cityju... Ima talenata kao i svugdje, samo je važno koliko ćeš sebe dati u taj posao. I moraš ih “dobiti”, oni sami po sebi nemaju egzistencijalne probleme čim su tamo rođeni, ne treba im nogomet za iskakanje. No kad im objasniš da ih nogomet čini drukčijima od ostalih, oni grizu. Uvjeti su za rad čudesni, svaka selekcija ima svoj teren. Baš super iskustvo, ali nakon toliko godina sam sebi kažeš da je sada dosta. I odlučio sam otići. Ambiciozan sam i onda sam se počeo pitati mogu li ja to što bih želio prenijeti na teren, Tada sam shvatio da bih želio probati nešto drugo. I kad me Damir Krznar nazvao i pitao bih li došao u Dinamo, nisam morao razmišljati. No bilo mi je tamo baš lijepo, naučiš neke stvari.

Na primjer?

– Način komunikacije, tamo ne možeš reagirati kao ovdje, onako na prvu. Tamo to ne smiješ i to je super iskustvo, izgradiš se, postaneš strpljiviji, “prožvačeš” sve što čuješ, razmisliš i tek onda kažeš.

Ne možemo zaobići prvu momčad Dinama u ovoj sezoni.

– Dinamo je napravio najveći iskorak ikad, postao je jako ozbiljna momčad koja je, nažalost, na kraju godine ostala bez benzina, malo je limun ostao previše iscijeđen. Mislim da nas je utakmica i poraz u Varaždinu ubila. Da smo je dobili, prvenstvo bi bilo riješeno, ovako smo morali koristiti manji broj igrača, manje rotirati. I dečki u reprezentacijama potrošili su se, a gotovo cijeli je Dinamo u reprezentacijama, što je na ponos klubu. Taj nedostatak male svježine stajao nas je u Ligi prvaka. Ali klub je i organizacijski i na terenu na europskoj razini. Osim, naravno, infrastrukture. Imaš ozbiljnog trenera s ozbiljnim suradnicima, ozbiljnu momčad, imaš igrače u školi koji će dolaziti i za Dinamo u budućnosti nema nikakvog straha – kazao je Butina.

Butinin izbor:

Luka Modrić (Real Madrid) 10

Bruno Petković (Dinamo) 9

Marcelo Brozović (Inter Milan) 8

Ivan Rakitić (Barcelona) 7

Dejan Lovren (Liverpool) 6

Mateo Kovačić (Chelsea) 5

Dominik Livaković (Dinamo) 4

Nikola Vlašić (CSKA Moskva) 3

Ivan Perišić (Bayern) 2

Mislav Oršić (Dinamo) 1

>> Pogledajte što voze hrvatski reprezentativci