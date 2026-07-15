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ENGLESKI HOROR

Od Hrvatske do Argentine: Englesku već drugi put u povijesti SP-a stigla ista polufinalna noćna mora

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Paul Childs/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
15.07.2026.
u 23:47

Poraz od Argentine donio je Engleskoj još jedno veliko razočaranje, ali i nevjerojatan povijesni podatak

Engleska je ispisala još jedno bolno poglavlje svoje povijesti na Svjetskim prvenstvima. Naime, samo se dvaput u povijesti dogodilo da momčad povede u polufinalu Mundijala, a na kraju ipak ostane bez plasmana u finale – i oba puta nesretna je bila upravo Engleska.

Prvi put dogodilo se prije osam godina u Rusiji, kada su "Gordi Albion" protiv Hrvatske poveli pogotkom Kierana Trippiera, ali su Vatreni preko Ivana Perišića i Marija Mandžukića stigli do velikog preokreta i pobjede 2:1 nakon produžetaka.

Isti scenarij ponovio se i večeras u Atlanti protiv Argentine, kada je Engleska nakon vodstva Anthonyja Gordona u završnici ispustila prednost te se oprostila od snova o finalu.
Ključne riječi
SP 2026.

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