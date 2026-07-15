Od Hrvatske do Argentine: Englesku već drugi put u povijesti SP-a stigla ista polufinalna noćna mora

Engleska je ispisala još jedno bolno poglavlje svoje povijesti na Svjetskim prvenstvima. Naime, samo se dvaput u povijesti dogodilo da momčad povede u polufinalu Mundijala, a na kraju ipak ostane bez plasmana u finale – i oba puta nesretna je bila upravo Engleska.

2 - There are just two occasions of a team scoring first in the semi-final but not reaching the final of the FIFA World Cup in the 21st century – both of them are England (vs Croatia in 2018 and Argentina in 2026).



Familiar. pic.twitter.com/X645w5FQLk — OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026

Prvi put dogodilo se prije osam godina u Rusiji, kada su "Gordi Albion" protiv Hrvatske poveli pogotkom Kierana Trippiera, ali su Vatreni preko Ivana Perišića i Marija Mandžukića stigli do velikog preokreta i pobjede 2:1 nakon produžetaka.

Isti scenarij ponovio se i večeras u Atlanti protiv Argentine, kada je Engleska nakon vodstva Anthonyja Gordona u završnici ispustila prednost te se oprostila od snova o finalu.