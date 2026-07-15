Meloni uporno gura jedan od kontroverznijih zakona dosad? Bruxelles je već poslao upozorenje

Prijedlog nove reforme lova u Italiji izazvao je žestoke političke i društvene rasprave. Dok vlada premijerke Giorgie Meloni tvrdi da želi modernizirati zastarjeli zakon i bolje upravljati divljim životinjama, oporba i udruge za zaštitu prirode upozoravaju da bi promjene mogle ozbiljno ugroziti bioraznolikost. Rasprava se dodatno zaoštrila uoči parlamentarnih izbora.

Kako piše Politico, riječ je o najvećoj reformi talijanskog zakonodavstva o lovu u više od 30 godina. Prijedlog zakona predviđa proširenje područja na kojima je dopušten lov, produljenje lovne sezone te povećanje broja životinjskih vrsta koje bi se smjele loviti. Posebno je sporna odredba prema kojoj bi lovci dobili status "bioregulatora", odnosno osoba koje svojim djelovanjem pridonose očuvanju bioraznolikosti. Prijedlog je već prošao talijanski Senat, a trenutačno ga razmatra parlamentarni Odbor za poljoprivredu.

Ako zakon bude usvojen, mogao bi izazvati i nove prijepore između Rima i Bruxellesa. Europska komisija još je u prosincu poslala službeno upozorenje talijanskim vlastima zbog sumnje da bi pojedine odredbe mogle biti u suprotnosti s europskom Direktivom o pticama. Iz Komisije su poručili kako pomno prate daljnji tijek donošenja zakona. Iako lovci čine manje od jedan posto talijanskog stanovništva, istraživanja pokazuju da gotovo osam od deset Talijana smatra kako je lov opasan ili etički neprihvatljiv. Unatoč tome, vlada ne odustaje od reforme, što mnogi tumače kao pokušaj pridobivanja dijela konzervativnih birača uoči izbora.

Predsjednik Odbora za poljoprivredu u Senatu Luca De Carlo, član Melonine stranke Fratelli d'Italia, odbacuje takve tvrdnje. Smatrali smo nužnim izmijeniti zakon star više od 30 godina i prilagoditi ga okolišnim i lovnim okolnostima koje su se u međuvremenu znatno promijenile. Reforma nije usmjerena na konzervativne birače, nego na bolju zaštitu divljih životinja kroz kvalitetnije upravljanje njihovim populacijama, izjavio je za Politico.

S druge strane, ekološke i udruge za zaštitu životinja oštro se protive zakonu. U Napulju su ovoga tjedna održani prosvjedi protiv reforme, koju je oporba prozvala zakonom "pucaj na sve". Čelnik stranke Europa Verde Angelo Bonelli optužio je Meloni da reformom pokušava osvojiti tek nekoliko dodatnih glasova među lovcima. Rasprava o lovu dolazi u trenutku kada se premijerka suočava s novim izazovom na desnom političkom spektru. Sve veću popularnost stječe nacionalistički pokret umirovljenog generala Roberta Vannaccija, koji otvoreno zagovara prava lovaca i vlasnika oružja.

Vannacci je posljednjih mjeseci sudjelovao na nekoliko skupova lovačkih udruga, gdje je poručio da lov nije samo hobi, nego i odgovornost u upravljanju prirodom. Kao bivši general i padobranac posebno je popularan među konzervativnim biračima. Prijedlog zakona otvorio je i nesuglasice unutar same vladajuće koalicije. Pojedini zastupnici stranaka Forza Italia i Noi Moderati izrazili su rezerve prema predloženim izmjenama.

Profesor politike sa Sveučilišta Surrey Daniele Albertazzi smatra kako će slični sukobi unutar talijanske desnice postajati sve češći jer koalicijski partneri pokušavaju razlikovati vlastite politike od sve snažnijeg nacionalističkog pokreta. Slično razmišlja i profesor političkih znanosti sa sveučilišta Luiss Giovanni Orsina, koji smatra da ova rasprava nadilazi samo pitanje lova. - Prostor za velike ideološke rasprave danas je sve manji. Politika se sve više vodi oko simboličnih pitanja identiteta, a upravo je ovo jedno od njih, zaključio je Orsina za Politico.