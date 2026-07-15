Legende Engleske bez milosti nakon ispadanja: 'Bolja momčad je pobijedila'

Nakon još jednog bolnog ispadanja Engleske na velikom natjecanju, razočaranje nije skrivao ni legendarni dvojac Alan Shearer i Wayne Rooney. Obojica su u analizi za BBC priznala da je Argentina zasluženo izborila finale Svjetskog prvenstva, iako je do pobjede stigla tek dramatičnim preokretom u završnici susreta.

Engleska je u polufinalu protiv aktualnih svjetskih prvaka vodila od 55. minute pogotkom Anthonyja Gordona, no nije izdržala nalete Argentine. Enzo Fernandez izjednačio je u 85. minuti, a Lautaro Martinez u sudačkoj nadoknadi pogodio za konačnih 2:1 i odveo Gaučose u finale protiv Španjolske.

Za Englesku je to još jedno srcedrapajuće ispadanje nakon niza velikih razočaranja posljednjih godina. Nakon poraza u finalima Eura 2021. i 2024., četvrtfinalnog ispadanja na Svjetskom prvenstvu u Kataru te sada izgubljenog polufinala nakon vodstva, "Gordi Albion" ponovno je ostao korak do najveće pozornice.

Alan Shearer smatra da je Argentina na kraju potpuno zasluženo slavila.

"Mislim da je pobijedila bolja momčad. To treba otvoreno priznati. Njihova reakcija nakon primljenog gola bila je fantastična. Pogodili su vratnicu nekoliko puta, Engleska je imala sreće. Nisu paničarili, držali su se svog plana igre, vjerovali u ono što rade i na kraju su uspjeli."

Posebno je pohvalio poteze argentinskog izbornika.

"Izmjene su im donijele puno, odlično su reagirali i morate poštovati način na koji su se vratili u utakmicu. Koliko god to teško bilo reći, potpuno su zaslužili igrati finale u nedjelju."

Ni Wayne Rooney nije skrivao razočaranje načinom na koji je Engleska ispustila prednost.

"Doveli smo se u sjajnu poziciju, a onda nismo znali što s njom. Povukli smo se, dopustili Argentini da preuzme inicijativu i stvara prilike. Na kraju smo pukli. Jako sam razočaran."

Bivši kapetan Engleske smatra da je momčad nakon vodstva potpuno izgubila kontrolu nad utakmicom.

"Navijači su potrošili puno novca da bi bili ovdje i očekivao sam puno više od ove izvedbe. Argentina je svjetski prvak i znali smo koliko će biti teško."

Rooney je istaknuo i da potezi s klupe nisu donijeli željeni učinak.

"Promjene koje smo napravili nisu nam pomogle. Ovo je veliko razočaranje. Ponekad vam za osvajanje ovakvih turnira treba i malo sreće."

Dok će Argentina u nedjelju protiv Španjolske imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka, Engleskoj ostaje još jedna propuštena prilika i novo bolno poglavlje u nizu velikih razočaranja na najvećim nogometnim pozornicama.Nakon još jednog bolnog ispadanja Engleske na velikom natjecanju, razočaranje nije skrivao ni legendarni dvojac Alan Shearer i Wayne Rooney. Obojica su u analizi za BBC priznala da je Argentina zasluženo izborila finale Svjetskog prvenstva, iako je do pobjede stigla tek dramatičnim preokretom u završnici susreta.

Engleska je u polufinalu protiv aktualnih svjetskih prvaka vodila od 55. minute pogotkom Anthonyja Gordona, no nije izdržala nalete Argentine. Enzo Fernandez izjednačio je u 85. minuti, a Lautaro Martinez u sudačkoj nadoknadi pogodio za konačnih 2:1 i odveo Gaučose u finale protiv Španjolske.

Za Englesku je to još jedno srcedrapajuće ispadanje nakon niza velikih razočaranja posljednjih godina. Nakon poraza u finalima Eura 2021. i 2024., četvrtfinalnog ispadanja na Svjetskom prvenstvu u Kataru te sada izgubljenog polufinala nakon vodstva, "Gordi Albion" ponovno je ostao korak do najveće pozornice.

Alan Shearer smatra da je Argentina na kraju potpuno zasluženo slavila:

"Mislim da je pobijedila bolja momčad. To treba otvoreno priznati. Njihova reakcija nakon primljenog gola bila je fantastična. Pogodili su vratnicu nekoliko puta, Engleska je imala sreće. Nisu paničarili, držali su se svog plana igre, vjerovali u ono što rade i na kraju su uspjeli."

Posebno je pohvalio poteze argentinskog izbornika:

"Izmjene su im donijele puno, odlično su reagirali i morate poštovati način na koji su se vratili u utakmicu. Koliko god to teško bilo reći, potpuno su zaslužili igrati finale u nedjelju."

Ni Wayne Rooney nije skrivao razočaranje načinom na koji je Engleska ispustila prednost:

"Doveli smo se u sjajnu poziciju, a onda nismo znali što s njom. Povukli smo se, dopustili Argentini da preuzme inicijativu i stvara prilike. Na kraju smo pukli. Jako sam razočaran."

Bivši kapetan Engleske smatra da je momčad nakon vodstva potpuno izgubila kontrolu nad utakmicom:

"Navijači su potrošili puno novca da bi bili ovdje i očekivao sam puno više od ove izvedbe. Argentina je svjetski prvak i znali smo koliko će biti teško."

Rooney je istaknuo i da potezi s klupe nisu donijeli željeni učinak:

"Promjene koje smo napravili nisu nam pomogle. Ovo je veliko razočaranje. Ponekad vam za osvajanje ovakvih turnira treba i malo sreće."

Dok će Argentina u nedjelju protiv Španjolske imati priliku obraniti naslov svjetskog prvaka, Engleskoj ostaje još jedna propuštena prilika i novo bolno poglavlje u nizu velikih razočaranja na najvećim nogometnim pozornicama.