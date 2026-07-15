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POVIJESNI RIVALI

VIDEO Prije 40 godina nastao je mit: kaos, Falklandi i Maradona u epskom sudaru Argentine i Engleske

FILE PHOTO: Diego Maradona scores for Argentina
Juha Tamminen/REUTERS
VL
Autor
Luka Zovko
15.07.2026.
u 17:58

Tada su se dvije reprezentacije sastale na stadionu Azteca u Meksiku, samo četiri godine nakon rata za Falklandsko otočje između Argentine i Velike Britanije

Argentina i Engleska večeras će u polufinalu Svjetskog prvenstva odmjeriti snage u jednom od najvećih dvoboja koji nogomet može ponuditi. Rivalstvo koje desetljećima privlači ogromnu pažnju dobiva novo poglavlje, a mnogi će se ponovno prisjetiti jednog od najpoznatijih susreta u povijesti Mundijala – četvrtfinala iz 1986. godine.

Tada su se dvije reprezentacije sastale na stadionu Azteca u Meksiku, samo četiri godine nakon rata za Falklandsko otočje između Argentine i Velike Britanije. Političke napetosti dodatno su pojačale emocije na terenu i tribinama, a utakmica je s vremenom postala jedan od simbola najvećeg nogometnog rivalstva.

Utakmica iz Meksika ostala je zapamćena prije svega zbog jednog čovjeka – Diega Maradone. Argentinski kapetan u samo nekoliko minuta drugog poluvremena ispisao je povijest. Prvo je zabio kontroverzni pogodak koji je kasnije dobio naziv "Božja ruka", nakon što je rukom poslao loptu iza leđa engleskog vratara Petera Shiltona. Nekoliko minuta kasnije uslijedio je potpuno drugačiji trenutak – Maradona je prošao gotovo cijelu englesku obranu i zabio jedan od najljepših pogodaka ikad viđenih na Svjetskim prvenstvima.

Englezi su do kraja susreta uspjeli smanjiti preko Garyja Linekera, ali Argentina je slavila 2:1 i prošla u polufinale, a kasnije je osvojila naslov svjetskog prvaka.

No, osim nogometnog spektakla na travnjaku, dvoboj su obilježile i velike tenzije među navijačima. Sukob dviju reprezentacija nije bio samo sportski – rat za Falklande iz 1982. još je bio svježa rana za obje strane, a utakmica je mnogima predstavljala puno više od običnog četvrtfinala Svjetskog prvenstva.

Scene s tribina i ulica oko stadiona pokazale su koliko je emocija pratilo taj susret. Engleski i argentinski navijači godinama su uoči međusobnih dvoboja nosili teret povijesti, a upravo je utakmica iz 1986. dodatno učvrstila status njihovog rivalstva kao jednog od najstrastvenijih u svjetskom nogometu.

Četrdeset godina kasnije Argentina i Engleska ponovno se sastaju na najvećoj pozornici. Ovoga puta ulog je još veći – mjesto u finalu Svjetskog prvenstva. Nova generacija igrača piše svoju priču, ali sjena Maradone, "Božje ruke" i povijesnog okršaja iz Meksika i dalje prati svaki njihov susret.
Ključne riječi
SP 2026.

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