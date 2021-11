Bruno Petković se vraća u reprezentaciju! Dalić pozvao i Lovru Majera

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić naknadno je uručio pozive Bruni Petkoviću i Lovri Majeru za utakmice s Maltom i Rusijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, službeno je objavio HNS.

Croatia head coach @DalicZlatko added two attacking options for the qualifiers against @MaltaFA1900 and @TeamRussia: @gnkdinamo forward Bruno Petković and @staderennais offensive midfielder Lovro Majer 🇭🇷💪🏼 #family pic.twitter.com/zQT6O9W8Nn