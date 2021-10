Dalić može postati jedinstven na klupi vatrenih, ali ima brige zbog Kove i izmučenog Modrića

Vijest s treninga Chelseaja u petak pogodila je trenera plavaca Thomasa Tuchela, no vjerojatno još više hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Zbog ozljede mišića zadnje lože Mateo Kovačić neće biti spreman zaigrati u odlučujućim utakmicama kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Protiv Malte (11. studenoga) još možemo bez njega, ali s Rusijom (14. studenoga) takav će igrač itekako nedostajati jer Mateo je ove sezone vjerojatno u najboljoj formi od svih vatrenih. Klupski trener Tuchel niže mu hvalospjeve, a u posljednjih nekoliko akcija Kovačić se potpuno “razmahao” i u dresu vatrenih pokazao da nakon Luke postaje najvažniji igrač na terenu, dirigent naših akcija. I zato će Dalić biti prisiljen mijenjati plan, za točno dva tjedna na Ruse neće moći s najboljih 11, a pravu zamjenu za Kovačića nema. No, ne sumnjamo da će izbornik nešto izmisliti. Nadamo se samo da će zdrav biti Luka Modrić, koji u posljednje vrijeme također ima problema sa “zamorom materijala” zbog jakog ritma u Realu, gdje igra bez poštede, što za 36-godišnjaka nije lako. Španjolski mediji i ovih su dana poručivali da je krajnje vrijeme da se Luka oprosti od reprezentacije, ali sigurni smo da Luka vatrene neće napustiti prije SP-a u Kataru.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 22.06.2021., Glasgow, Skotska - Hampden Park. UEFA Europsko prvenstvo 2020, skupina D, 3. kolo, Hrvatska - Skotska. Luka Modric. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Ima i dobrih vijesti za Dalića, a to je da se u prvih 11 Zenita opet vratio Dejan Lovren, koji je zbog nedostatka klupskih utakmica propustio posljednje dvije utakmice vatrenih. Sada je Lovren opet u odličnoj formi i nije sporno da će zauzeti mjesto u prvih 11. Tko će mu biti stoperski partner, još je otvoreno pitanje, ali gotovo smo sigurni da će se izbornik odlučiti za Joška Gvardiola, dati mu prednost nad iskusnijim Domagojem Vidom, koji je u posljednje vrijeme sklon kiksevima, i u reprezentaciji i u svom Beşiktaşu. Slatke brige izbornik će imati i na lijevom beku jer su u odličnoj formi i Sosa i Barišić. No, Sosa je ipak u maloj prednosti, barem za odlučujuću utakmicu s Rusima. Dobra vijest za Dalića jest i to što se nakon ozljede u ritam utakmica vratio i Juranović, i to tako da je odmah zabio i gol za svoj Celtic. Desni bek Bayerna Stanišić odigrao je solidno dvije prethodne utakmice za A-reprezentaciju, ali sigurno da je Juranović u prednosti da zauzme mjesto u prvih 11.

I napadači su nam u dobroj formi, Kramarić je u petak postigao pogodak za Hoffenheim, a Livaja za Hajduk već dugo zabija kao na traci. I zato ne sumnjamo da ćemo za presudnu utakmicu s Rusima biti pravi, da će Zbornaja pasti na Poljudu, a Hrvatska otići na SP. Na već treće veliko natjecanje s Dalićem kao izbornikom, po čemu bi postao jedinstven na klupi Hrvatske.