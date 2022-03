Brozoviću milijuni eura nisu bitni: Kad vidim patnju ljudi u Ukrajini, znam koliko sam sretan

Marcelo Brozović potpisao je novi četverogodišnji ugovor vrijedan 60 milijuna eura s Interom, no taj iznos nije mu ni najmanje bitan.

- Moje poštovanje i ljubav prema klubu i navijačima doživotna je. To se ne bi promijenilo čak da Inter nije htio produžiti moj ugovor - istaknuo je hrvatski reprezentativac pa dodao:

- Novac nikada nije bio razlog zašto igram nogomet i nikada neće biti. Kada vidim bolesti i patnju ljudi, a posebno sada u Ukrajini, znam koliko sam sretan što igram za klub kao što je Inter i što živim u vrhunskom gradu kao što je Milano. Bio sam u Interu u nekim vrlo teškim trenucima za klub i mene, ali nastavili smo se boriti da budemo bolji. Sav trud nagrađen je kada smo prošle godine osvojili Scudetto. Angažiran sam da postanem još bolji igrač i da pomognem Interu da osvoji više trofeja.

Tom je izjavom pokazao koliko je svjestan situacije oko sebe, koliko ima empatije, ali i koliko voli Inter. Zasigurno bi u nekom od klubova koji su ga "opsjedali" posljednjih mjeseci dobio bolje uvjete. Ali, ne bi dobio to što ima u Interu. A, kako sam kaže, to nije novac...

Foto: Fabrizio Carabelli / IPA Marcelo Brozovic of FC Internazionale smiling during the Serie A 2021/22 football match between FC Internazionale and Venezia FC at Giuseppe Meazza Stadium, Milan, Italy on January 22, 2022

Vidno je to sazrijevanje sjajnog nogometaša. Naime, tijekom Brozovićeve karijere bilo je i nekih kontroverznih incidenata i situacija. Oni su, međutim, riješeni otkako je u listopadu 2020. godine za svoju menadžericu imenovao samozatajnu i beskompromisnu Marinu Mikulić. Ona je nesklona komunikaciji s medijima i o njoj se malo zna u nogometnim krugovima. Međutim, ono što je svakako neosporno jest njezina sposobnost te njezina mreža uspješnih i vrlo cijenjenih kontakata diljem Europe u nogometu i financijama.

Prema dokumentima dostavljenim Talijanskom nogometnom savezu (FIGC), legendarni talijanski agent Giovanni Branchini i njegov partner, Australac Nikola Mandić imenovani za Marcelove zastupnike u nogometnim pregovorima. Branchini Associate Spa inače je jedna od najuspješnijih svjetskih agencija od 1986. godine, a bila je vodeća u europskim klubovima koji su uvozili najbolje južnoameričke igrače kao što su Romario, Ronaldo i brojni drugi.

