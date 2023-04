Američki boksački savez izlazi iz IBA-e i pridružuje se asocijaciji osnovanoj u Švicarskoj

BOLAN PORAZ

Alen Babić: Srce mi je slomljeno, žao mi je što sam vas razočarao

– Jedno je sigurno: vratit ću se! Čak ako me oni ne žele, ako mi ne dopuste povratak, ja ću se vratiti. Volim boks i to je sve što znam raditi, to je moj život. Ništa drugo ne bih radio.