Brojne sportske veličine na proslavi 20. godišnjice emisije "Sport nedjeljom"

Dva desetljeća predanog rada, tisuće sportskih priča i nebrojeni trenuci emocija bili su okupljeni u svečanom domjenku na kojem je proslavljen 20. rođendan emisije "Sport nedjeljom". Ovaj tradicionalni događaj okupio je više stotina uzvanika, među kojima su bila i mnoga istaknuta imena hrvatskog sporta, javnog života i dugogodišnji prijatelji emisije.

U elegantnom ambijentu, ispunjenom ponosom i svečanim ozračjem, slavila se ne samo povijest ove kultne sportske emisije, već i nova poglavlja koja su pred autorima "Sporta nedjeljom".

Među prisutnima bili su Nikola Jurčević, Marko Martinjak, Marin Rozić, Davor Pejčinović, Luis Ibanez, Dinko Jeličić, Fabijan Komljenović, Nenad Črnko, Josip Tadić, Marija Anzulović, Ivan Rudež te brojni drugi sportaši, treneri, stručnjaci i uglednici koji su svojim dolaskom dali posebnu težinu ovoj godišnjici. Svaki od njih dio je bogate, dvadesetogodišnje kronike emisije, koja je svojim kamerama, mikrofonima i upornošću pratila hrvatski sport kroz sve njegove vrhunce, izazove i prekretnice.

U glazbenom dijelu večeri nastupila je Maja Šuput, čiji je koncert unio dodatnu energiju i podigao slavlje na razinu dostojnu velikog jubileja. Maja je zabavu na tradicionalno najboljem sportskom tulumu godine podigla na višu razinu. Uz poznate hitove i prijateljsku atmosferu, slavila se zajednička ljubav prema sportu, onakva kakvu je "Sport nedjeljom" svih ovih godina donosila u domove gledatelja.

Glavni urednik emisije, Ante Breko, obratio se okupljenima emotivnim riječima zahvalnosti:

- Danas ne slavimo samo naših 20 godina. Slavimo sve vas, sportaše, trenere, gledatelje i suradnike koji ste dio ove priče i koji ste nam omogućili da ostanemo vjerni svojoj misiji. Idemo dalje, hrabriji, jači i spremni za još nezaboravnih sportskih trenutaka.

Glavni producent Vladimir Turković predstavio je posebno izdanje nagrade namijenjene najistaknutijim sportašima i sportskim kolektivima protekle godine. Statua „STRMI"' iliti Steep Award koju je sam osmislio, a dizajnerski odradio Mario Strmen Dvorski, postala je simbol izvrsnosti i sportskog duha. Ove godine ona je pripala Marku Martinjaku za naslov svjetskog prvaka u boksu bez rukavica, Hrvatskom nogometnom savezu za plasman reprezentacije na Svjetsko prvenstvo, Karlu Kodriću za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u hrvanju, Ivanu Kvesiću za zlato na Europskom prvenstvu u karateu, Gabrielu Veočiću za brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u boksu, rukometnoj reprezentaciji za srebro na Svjetskom prvenstvu, Zrinki Ljutić za Mali kristalni globus u slalomu, košarkaškom klubu Cibona kao povratniku sezone te Hrvatskom paraolimpijskom savezu za velike uspjehe na dva svjetskim prvenstvima u atletici i plivanju.

Tijekom dvadeset godina emitiranja, Sport nedjeljom izgradio je status jedne od utjecajnijih sportskih emisija u zemlji. S više od 3500 gostiju i više od 7500 reportaža, redakcija je ostala vjerna svojoj misiji, jednako predano pratiti i velike sportove poput nogometa, rukometa i košarke, ali i one manje medijski eksponirane, pružajući im prostor i vidljivost kakvu zaslužuju. Brojna priznanja, od nagrada Hrvatskog olimpijskog odbora do odličja Grada Zagreba, samo potvrđuju važnost projekta koji je iz godine u godinu rastao.