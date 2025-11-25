Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 170
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Tajlandski boks

Hrvati se iz Atene vratili s dvoje prvaka Europe i ukupno devet europskih medalja

VL
Autor
Pripremio Dražen Brajdić
25.11.2025.
u 17:04

U posljednjih šest godina, u mandatu aktualnog predsjednika Marija Franića, na velikim svjetskim natjecanjima hrvatski predstavnici u tajlandskom boksu osvojili su 74 medalje

Hrvatska reprezentacija u tajlandskom boksu s prvenstva Europe u Ateni vratila se kući s dva naslova prvaka Europe i ukupno devet osvojenih medalja. U konkurenciji sportaša i sportašica iz 46 država s preko 550 sudjelujućih natjecatelja naši borci su na najbolji mogući način predstavili Hrvatsku.

Josipa Radeljić (juniorke, +75 kg) je u manje od 90 sekundi u finalnoj borbi izdominirala predstavnicu Njemačke zasluženo se okrunivši naslovom europske prvakinje. Dragan Dužević Topić debitirao je na ovom prvenstvu u kategoriji mlađih juniora (+81 kg) i u finalu rezultatom 3:0, također uz dominantnu izvedbu, svladao predstavnika Albanije i postao prvak Europe.

Najmlađa ovogodišnja predstavnica Ema Grubić također je debitirala na prvenstvu Europe, i to u konkurenciji mlađih kadetkinja (52 kg), i iako je grčka protivnica odnijela pobjedu u finalu, Ema je ostavila srce u ringu i osvojila srebro.

Srebrnu medalju osvojio je i Petar Drežnjak u konkurenciji seniora (+91 kg). Dominirao je u borbi protiv Šveđanina, a potom i u polufinalu protiv turskog protivnika, a u finalnoj borbi zaustavljen je od prvaka Rusije i nosi naslov doprvaka Europe.

Tamara Flegar borila se u konkurenciji mlađih seniorki (71 kg) protiv Ruskinje, iskusne aktualne svjetske prvakinje pa se naša predstavnica morala zadovoljiti sa srebrom. Ana Bajić se u polufinalu susrela s turskom predstavnicom koja je ipak odnijela pobjedu, a Ana je brončana na prvenstvu Europe u kategoriji seniorki preko 75 kg.

Brončanu medalju izborio je i Luka Danolić koji je briljirao u četvrtfinalu u kategoriji juniora do 75 kg i pobjedom u sve tri runde protiv Slovaka plasirao se u polufinale gdje se susreo s predstavnikom Rusije, izgubio i zauzeo treće mjesto.

Juraj Rupčić Pecnik odradio je odličan meč protiv češkog protivnika u konkurenciji juniora (81 kg). Iako je zaustavljen u polufinalu, broncu je osigurao. U konkurenciji mlađih juniorki do 45 kg predstavljala nas je Katija Kvasina koja je nakon hrabre borbe (i poraza) u polufinalu Prvenstva Europe osvojila brončanu medalju.

Nastupili su još i Mario Franić, mlađi senior (75 kg), Leonarda Franić, mlađa seniorka (54 kg), Lovro Benko, mlađi junior (51 kg) i Petar Madunić, mlađi junior (63,5 kg), koji su dali sve od sebe ali su zaustavljeni u prvom kolu.

Osim boraca, u ringu su nas predstavljali i međunarodni suci Filipa Merčep i Petar Jukić. Direktor reprezentacije Siniša Andrijašević i tim menadžer Dario Jurišić zadovoljni i ponosni su učinkom Hrvatske. Kako i ne bi bili kada su ukupno osvojene 74 medalje na velikim natjecanjima u posljednjih šest godina otkako je u savezu ova garnitura predvođena predsjednikom Mariom Franićem.

- Još jednom smo pokazali da je hrvatski tajlandski boks u samom svjetskom vrhu, prvenstvo Europe pokazalo je da smo na dobrom putu kojim moramo nastaviti - kazao je Andrijašević.
Ključne riječi
tajlandski boks Mario Franić Borilački sportovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja