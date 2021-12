Brojke kažu da nema boljeg, ali on tvrdi: Dražen Petrović za mene je najbolji ikad

Stephen Curry će se upisati u povijest kao najbolji tricaš regularnog dijela NBA lige jer nedostaje mu samo jedan dalekometni šut da bi dostigao dosadašnjeg lidera Raya Allena. I dvije da ga prestigne...

U karijeri je Allen odigrao 1300 utakmica i zabio 2973 trice, ili 2,3 po utakmici. Curry je u 788 utakmica zabio njih 2972, ili 3,8 po utakmici. No, Curry ih je u karijeri prosječno ispucao 8,7 po utakmici, a Allen 5,7. Točno tri manje, što nije zanemarivo ako uzmemo da je njegov prosjek karijere bio "okruglih" 40 posto iz daljine. Curryjev je na 43 posto.

Govoriti što bi bilo kad bi bilo, nema smisla. Ali uvijek je zabavno! Način na koji se igra NBA košarka posljednjih godina, odnosno, otkako je Curry "promijenio priču", bitno je drugačiji od one kad je Allen počinjao, a potom igrao u naponu snage. Tek s krajem karijere osjetio je dašak novog doba.

To se ne može zanemariti jer igra se podosta promijenila. Ne samo unazad 30 godina, već unazad desetak godina. Primjerice, Boston Celticsi su 1986. osvojili titulu i ispucali u regularnom dijelu sezone 393 trice. Ne računajući sezone kad je bio ozlijeđen (2011./2012., 2019./2020 i 2020./2021.), Curry je samo jednom ispucao manje - 342 trice u svojoj drugoj sezoni (2010./2011.). Najviše ih je ispucao 2015./2016., čak 886. Ali, zabio je pritom njih 402. Dakle, više nego su Celticsi 30 godina ranije uopće probali šutirati iza linije tri poena!

Iako se kroz povijest NBA lige moglo gledati uistinu mnogo maestralnih šutera, Ray Allen jedini u ovom stoljeću može u istu rečenicu s Curryjem. Ne zato jer je bitno bolji od, primjerice, Reggieja Millera, nego jer je istinski potvrdio da se stvari mijenjaju, da Miller nije iznimka i da nove generacije donose nešto novo. Još u sezoni 2001./2002. ispucao je 528 trica, zatim u sezoni 2005./2006. 653 i time si osigurao prelazak u Celticse, gdje nije bio glavni strijelac pa su se brojke počele spuštati, što u konačnici nije ispalo dobro za Boston obzirom da se postotak Allenu nije mijenjao s manjim brojem ispucanih trica.

Curry, kojem je Allen oduvijek jedan od najdražih košarkaša ikad, a Miller uvjerljivo najdraži, samo je nastavio njegovim putem. I imao sreće što franšiza stoji iza te transformacije. Nije ga se kočilo već pustilo da radi što najbolje zna, a potom su to počeli kopirati i drugi.

Među njima i Boston, a potom Miami, klubovi gdje je posljednjih godina karijere igrao Allen. Postoci su mu tad bili iznimno visoki, "vrtio" se na oko 45 posto, osim zadnje sezone (2013./2014.), kad je bio ispored prosjeka - 37,5 posto. To su referentni primjeri jer igra se prilagodila šutu iz daljine u potpunosti, to je postala glavna odrednica.

Dakle, da je Allen imao priliku šutirati te tri trice više po utakmici, izbacio bi ih u karijeri umjesto 7429 kroz 18 sezona, čak 11329. Uz 40 posto, zabio bi ih 1560 više nego sad i time se zaustavio na njih 4533. Ovim tempom, Curry bi ga dostizao još najmanje pet sezona, ako bi ostao zdrav.

Na kraju, dolazimo do Millera, kojeg je nemoguće ignorirati jer je on zapravo popularizirao šut za tri poena u "mainstream" smislu. Kroz karijeru ih je po utakmici ispucavao 4,7 (čak 536 u sezoni 1996./1997.), a odigrao ih je u 18 sezona 1389. Matematika kaže da bi uz jednak prosjek pokušaja kao Curry, ispucao njih dodatnih 5556 ili ukupno 12.042 i s prosjekom od 39,5 posto, zaustavio bi se u karijeri na njih 4756 umjesto 2560. I bio najbolji u povijesti. Ili?

- Dražen Petrović je najbolji šuter kojeg sam imao prilike vidjeti - izjavio je Miller u više navrata.

Uistinu, Draženov šut bio je na 43,7 posto kroz kratku NBA karijeru. Ispucavao je po utakmici svega dvije i zabijao 0,9. Da nije bilo tragedije i da je nastavio kao posljednje dvije sezone (44,4 posto i 44,9 posto)...

Što bi bilo kad bi bilo...

Zato nema smisla baviti se time već uživati u onome čemu imamo prilike svjedočiti. A Curry je u onome što radi najbolji. Možda s vremenom stigne i netko bolji, no taj netko će tad biti priča svog trenutka i vremena. I to neće spriječiti statističare, analitičare, novinare i navijače da uspoređuju.