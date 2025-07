Britanski boksač brutalno podcijenio Hrgovića uoči velikog meča. Evo što je poručio

Filip Hrgović (33) vraća se u ring 16. kolovoza u Rijadu, gdje će mu protivnik biti britanski boksač David Adeleye (28). Bit će to Hrgovićev prvi nastup nakon pobjede nad Joeom Joyceom u travnju, koja mu je bila 18. u profesionalnoj karijeri. Tada je u Engleskoj svladao domaćeg borca odlukom sudaca, a ponovno će se sučeliti s protivnikom iz Velike Britanije.

David Adeleye, koji je već pobijedio Jeamieja Tshikevu u borbi za britansku titulu, otkrio je kako je došlo do meča s Hrgovićem: "Jeamie Tshikeva je bio sljedeći u redu, trebali smo se boriti tjedan dana kasnije, 23. kolovoza, ali u boksu se svašta može dogoditi i telefon zvoni zbog različitih stvari, a ovog je puta zvonio zbog Hrgovića i mi smo se javili. Hrgović je dobar borac, ali je, na kraju dana, samo ljudsko biće. To poštovanje ide tako daleko, ali ne treba ga toliko ozbiljno shvaćati. Smatram da sam bolji od njega u svakom pogledu, njegova jedina prednost je u tome što je iskusniji i to je sve."

FOTO Zlatko Dalić oduševio vojnike na mimohodu. Poručio je jednu stvar i sve oduševio

Na pitanje o eventualnom usponu na rang listama, Adeleye je odgovorio: "Moj fokus je na Hrgoviću, a sve te borbe će se dogoditi kasnije, bavit ću se time nakon što ga pobijedim. Te borbe će me sigurno čekati, ali trenutačno moram biti fokusiran, a onda će doći i borbe za titulu." Za Boxing UK poslao je i jasnu poruku svom nadolazećem suparniku: "Sljedeći mjesec borim se s Hrgovićem. Siguran sam 110 posto da će to biti razorni nokaut i pobjeda Davida Adeleyea."

Adeleye (14-1, 13 KO) je u profesionalnoj karijeri odradio 15 mečeva, a jedini poraz upisao je krajem listopada prošle godine, kada ga je tehničkim nokautom zaustavio Fabio Wardley. Na BoxRec ljestvici trenutačno zauzima 32. mjesto među teškašima, dok je Hrgović na 16. poziciji. Kad je riječ o pozicijama na ljestvicama svjetskih boksačkih federacija, Adeleye je rangiran samo kod WBO-a, gdje drži deveto mjesto. Hrgović je daleko bolje plasiran: drugi je kod WBO-a, peti kod WBC-a, šesti kod WBA-a te 11. kod IBF-a.