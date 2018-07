Brazilka izbacila Barbaru Matić, Sumpor upisao prvu hrvatsku pobjedu

Drugog dana IJF Judo Grand Prixa Zagreb 2018 nastupilo je četvero hrvatskih judoka, od kojih i prvo ime Barbara Matić (do 70 kg), te Marin Franušić (do 73 kg), Marko Drašković (do 73 kg) i Dominic Sumpor (do 81 kg).

Neugodan ždrijeb se pokazao u slučaju prvog hrvatskog imena, Barbare Matić (do 70 kg), koja je u 2. kolu za protivnicu dobila Brazilku Oliveiru. Nakon poraza u Brazilu, Barbara nije uspjela izjednačiti omjer u međusobnim odnosima, već je Oliveira iskoristila pad u agresivnosti hrvatske judašice nakon prve dvije minute borbe. U "zlatnom bodu" Brazilka je došla do wazarija i prošla sve do borbe za broncu.

- Iako uvijek želimo na domaćem tatamiju pokazati najviše, u pripremnom smo procesu za Svjetsko prvenstvo. Možda smo mogli više riskirati u napadima, ali Oliveira je iskoristila svoju priliku i Barbara je ispala ranije nego što smo svi željeli - kazao je trener Vladimir Preradović.

Subota je donijela prvu hrvatsku pobjedu, a upisao ju je Dominic Sumpor (do 81 kg), koji je wazarijem pobijedio Islanđanina Iuru. Nažalost, nije nastavio u tom ritmu jer ga je u izjednačenoj borbi, također wazarijem, pobijedio Čeh Petr.

- Sumpor je odradio jako dobru borbu, pokazao je da napreduje i da može. Slijedi nam još puno treniranja i daljnja natjecanja - rekao je Sumporov trener Hrvoje Petranović.

Marin Franušić (do 73 kg) nije uspio zadržati koncentraciju do kraja borbe protiv Britanca Powella, pa ga je Britanac pobijedio ipponom sedam sekundi prije kraja. Marko Drašković (do 73 kg) se nije uspio snaći protiv Mađara Takacsa, koji ga je pobijedio lijepim ipponom u drugoj minuti borbe.

IJF Judo Grand Prix Zagreb 2018 svečano je otvoren uoči finalnog bloka u subotu, od strane glavnog rizničara Međunarodne judo federacije (IJF), Nasera Al Tamimija, predsjednice Hrvatskog judo saveza, Sande Čorak, te izaslanika zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, pročelnika gradskog ureda za sport i mlade, Milana Pavelića.

Za male judaše iz cijele Hrvatske, Hrvatski judo savez (HJS) organizirao je u subotu trening sa Shunom Kondom, trenerom hrvatske reprezentacije. Više od 100 mlađih kadeta skoro dva sata radili su u pomoćnoj dvorani Arene Zagreb.

- Odazivom sam jako zadovoljan, ono što mi je najbitnije je da djeca uživaju u judu, što se danas i pokazalo. S velikim zadovoljstvom ću nastaviti promovirati judo u Hrvatskoj - rekao je zadovoljno Shun Kondo.