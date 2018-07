JUDO

Rekordan broj sportaša na Grand Prixu u Zagrebu

On naših sportaša nastupit će, između ostalih, i naša najbolja judoka Barbara Matić u konkurenciji do 70 kilograma, Obren Iva (do 57 kg). Zlatko Kumrić (do 100 kg), Marko Kumrić (više od 100 kg)... i mnogi drugi.