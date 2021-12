Božićna poruka Cibonine zvijezde: Vraćam se za nekoliko mjeseci!

Nakon što se ozlijedio u utakmici s Goricom, Cibonin mlađahni kapetan Roko Prkačin završio je na operacijskom stolu..

Nakon dijagnostičke ekspertize hrvatskih ortopeda, u klubu je odlučeno da će svog nebrušenog dragulja poslati jednom od najvećih svjetskih eksperata za ozljede gležnja. A to je Jordi Vega, kirurg koji radi u Klinici koja se zove "Tres Torres" (Tri Tornja).

- Operacija je bila u srijedu, a ja sam već izašao iz klinike no ostat ću ovdje još tjedan dana radi rehabilitacije. Kažu da je sve prošlo kako treba, a ja niti ne znam koliko je sve trajalo, nisam pitao. Noga mi je u longeti, zapravo čizmi, a ja se krećem sa štakama.

Za NBA draft ima vremena

Koliko će izbivati?

- Trebat će mi 3-4 mjeseca da se vratim na parket, a u kakvom stanju ovisit će o terapiji i rehabilitaciji. Nećemo nigdje žuriti. Klub stoji iza mene, rekli su mi da uzmem vremena. Bolje je da zaraste kako treba nego da forsiramo povratak.

Može li to ugroziti Rokove planove za izlazak na lipanjski NBA draft?

- To ne znam. Realno može, no to mi je sada posljednje na pameti. Uostalom, to će mi biti prvo od tri predstojeća ljeta na kojima mogu izaći na draft.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL 05.11.2021., Zagreb - U KC Drazen Petrovic odigrana utakmica 9. kola HT Premier kosarkaske lige izmedju KK Cibona i KK Zadar. Roko Prkacin. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL

I doista, njemu je tek 19, a na NBA draft se može izaći sve do 22 godine.

- Mislim da već dovoljno znam da pametno odlučim.

Kada ste vrhunski sportaš i kada vam usred sezone kažu da morate na operaciju to nije lako provariti.

- Prvo sam mislio da se netko šali. No, što je tu je, ne mogu birati. Prihvatio sam stanje kakvo jest jer zdravlje je na prvom mjestu..

Ovo je rijetka ozljeda

U klubu su nam kazali da je Roko, da je pred Cibonom neki važan finale, čak mogao i zaigrati, no takav rizik ne bi bilo pametno preuzimati.

- U teoriji sam ja mogao nastaviti no nitko u tome nije vidio smisao. To bi samo lud čovjek napravio jer, bez obzira što ništa nije puknulo, ovo nije mala ozljeda ali je i jako rijetka. Ne znam nikoga osim nogometaša Alena Halilovića da je imao taj problem.

Po povratku u Hrvatsku, a vratiti se treba 30. prosinca, uslijedit će mu navijački dani i onaj bespomoćan osjećaj da suigračima ne može pomoći.

- Ja držim da momčad može i bez mene. Nadam se da ću uživati gledajući ih, a ne da mislim da im trebam pomoći. Ja jesam imao veliku ulogu no oni to mogu kompenzirati.

A igrači koji će pokrivati njegovu poziciju krilnog-centra su Nathan Reuvers i Toni Nakić. Reuvers je petica koja može igrati i četvorku, a Nakić je trojka koja može igrati lažnu četvorku.

- Njih dvojica su posve drugačiji tip igrača no to bi moglo dobro funkcionirati čak i u paru. Jer, tada bi mogli raširiti reket s obzirom da bi svi bili prijetnja izvana.

Njegovu kapetansku traku privremeno je naslijedio 215 cm visoki centar Danko Branković.

- Pustit ću ga neka uživa u kapetanskoj ulozi..

U međuvremenu, Roko će, kao navijač, propustiti utakmicu s Cedevita Olimpijom koja se igra u utorak.

- Gledat ću tu utakmicu iz Barcelone. Naći ću neki link, neću to propustiti - kazao nam je Roko u čijoj je pratnji u Barceloni njegova majka Kate.