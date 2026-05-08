Voditelj Nove TV ponosan je na uspjeh svoje kćeri, podijelio je lijepu vijest

Naša manekenka Ariana Kopljar, kći jednog od najpoznatijih hrvatskih televizijskih voditelja, Saše Kopljara, nekoliko je puta nosila revije svjetski poznatih dizajnera. Njezin otac ne skriva koliko je ponosan na nju, a ovoga ju je tjedna podržao i na jednoj domaćoj modnoj reviji. Snimkama s događanja pohvalio se i na svom Instagramu. Ariana je svojedobno za Story govorila o svojim roditeljima i o tome koliko joj znače njihova podrška i razumijevanje u poslu kojim se bavi. "Imam najbolje roditelje koji me podržavaju u svemu što me zanima, čime se bavim i čime bih se voljela baviti. Njima je taj svijet jako zanimljiv i znam da bi bili jako ponosni kada bi vidjeli da jednoga dana uspijem biti dio toga", istaknula je u razgovoru za Story.

Tada je ispričala i kako je tekao njezin manekenski put, koji ju je 2016. godine doveo do angažmana na reviji prestižne francuske modne kuće Dior. "Do svoje petnaeste godine nisam ni pomislila da bi manekenstvo moglo biti nešto čime bih se mogla baviti u budućnosti, sve dok me moja agentica Anna Gojanović nije zaustavila u Areni i upoznala me s tim svijetom koji me odmah zaintrigirao", dodala je te naglasila kako je za svoju uspješnu manekensku karijeru zaslužna isključivo ona. "Nisam dobila šansu hodati za najveću francusku modnu kuću Dior zato što mi je tata hrvatski televizijski voditelj", kazala je kroz smijeh simpatična Zagrepčanka te dodala u rijekom intervjuu prije četiri godine: "To bi puno ljudi, koji nisu do kraja upoznati sa svijetom manekenstva, moglo pomisliti, a i ne bi u potpunosti bili u krivu kada bi u pitanju bio rad na hrvatskom tržištu gdje gotovo svi znaju tko je Saša Kopljar. Ali mjesta u kojima sam ja do sad radila su London i centar mode Milano, gradovi u kojima me nitko ne može povezati s mojim ocem", kazala je.

Foto: Instagram

FOTO Sjećate li se Vrtirepke iz 'Prosjaka i sinova'? Bila je san svakog muškarca, a evo kako danas izgleda

Podsjetimo, osim Ariane, Saša sa suprugom Renatom, s kojom je u braku 26 godina, ima i sina Frana, koji je prošle godine završio fakultet. Saša je novinarsku karijeru započeo krajem 80-ih, kada je postao dopisnik Večernjega lista iz rodnog Osijeka. Godine 1988. pridružio se Informativnom programu HRT-a u Osijeku, a tijekom ratnih godina izvještavao je s ratišta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Od 2005. godine zaštitno je lice Dnevnika Nove TV, dok smo ga prije toga godinama gledali kao voditelja informativnog programa na HRT-u.