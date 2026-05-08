Kovač i Borussia na dramatičan način stigli do pobjede protiv Eintrachta

Nogometaši dortmundske Borussije pobijedili su pred svojim navijačima Eintracht s 3-2 i kolo prije kraja Bundeslige potvrdili su osvajanje naslova njemačkog doprvaka.

Gosti su poveli u 2. minuti golom Uzuna. U 42. minuti je izjednačio Guirassy, a u prvoj minuti dodatka je Borussia povela golom Schlotterbecka.

Inacio je u 72. minuti poveća prednost momčadi Nike Kovača, a konačnih 3-2 postavio je Burkardt u 87. minuti.

Borussia je ostvarila 21. ovosezonsku pobjedu i došla do 70 bodova. Prvak Bayern ima 83 boda i utakmicu manje. RB Leipzig je treći sa 62 boda i pobjedom protiv St. Paulija može osigurati plasman u Ligu prvaka.

O četvrtom njemačkom predstavniku u elitnom europskom natjecanju odlučit će Bayer Leverkusen, Stuttgart i Hoffenheim. Sve tri momčadi su na 58 bodova dva kola prije kraja. Stuttgart je u subotu domaćin Bayeru, a Hoffenheim će ugostiti Werder.

Slična je situacija i u bobi za ostanak u Bundesligi. Wolfsburg i St. Pauli imaju po 26 bodova, a zadnji je Heidenheim s 23.

Wolfsburg je domaćin Bayernu, St. Pauli gostuje u Leipzigu, a Heidenheim u Koelnu.