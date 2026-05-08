VIDEO Budimir ponovno junak Osasune: Pogledajte novi pogodak sjajnog vatrenog

Nogometaši Osasune u ovim trenucima igraju utakmicu 35. kola španjolske LaLige u gostima kod Levantea. Na poluvremenu, rezultat je 2:2, a jedan od pogodaka za momčad iz Pamplone zabio je i hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

Gosti su poveli u trećoj minuti kada je nespretno reagirao branič Levantea Jeremy Toljan i poslao loptu u svoju mrežu. Riječ je o igraču hrvatskih korijena koji je mogao igrati i za vatrene, ali se odlučio za Njemačku te s 'Elfom' osvojio srebrnu medalju na Olimpijskim igrama 2016. u Rio de Janeiru. Budimir je povisio vodstvo svoje momčadi u 11. minuti nakon sjajne asistencije Bretonesa. Taj pogodak možete pogledati OVDJE.

34-godišnjem hrvatskom napadaču ovo je 18. prvenstveni pogodak ove sezone, a dva je dodao i u Kupu kralja. Dvostruki strijelac za Levante bio je Victor Garcia u 35. i 37. minuti.