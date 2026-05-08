Novopečeni hrvatski reprezentativac dobio prestižnu nagradu u Engleskoj: Njegov trener bio je pun hvale

Adrian Segečić dobio je nagradu za igrača mjeseca u engleskom Championshipu za travanj. 21-godišnji ofenzivni vezni Portsmoutha u tom je periodu zabio četiri pogotka i dodao tri asistencije u sedam nastupa. Posebno je impresivan bio njegov nastup protiv Stoke Cityja u kojem je zabio sva tri pogotka svoje momčadi u pobjedi 3:1.

Tako se potvrdio kao najbolji klupski strijelac s 11 pogodaka, dok je jedino Josh Murphy "pobijedio" njegov učinak od četiri asistencije sa sedam. Sve to učinio je u 38 nastupa te je jedan od najzaslužnijih što je klub osigurao ostanak u drugom rangu engleskog nogometa s osam bodova iznad zone ispadanja.

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ova nagrada je potpuno zaslužena i oduševljen sam zbog Segečića, koji je zaista impresionirao u svojoj prvoj sezoni u engleskom nogometu. Uspio je pronaći vrhunsku formu u tako važnom trenutku, s asistencijom u svakoj od te tri uzastopne pobjede koje su osigurale naš status u Championshipu. On je još uvijek mlad igrač i ima puno prostora za napredak, tako da sam uzbuđen vidjeti kako će nastaviti svoj razvoj u Pompeyju sljedeće sezone - rekao je trener Portsmoutha John Mousinho.

- Velika mi je čast dobiti ovu nagradu i bio sam oduševljen što sam mogao dati veliki doprinos onome što je bio zaista važan mjesec za momčad. Bili smo u teškoj situaciji, tik iznad zone ispadanja, kada smo otišli na reprezentativnu stanku krajem ožujka. A onda smo ostvarili niz od pet utakmica bez poraza, uključujući tri pobjede, te osigurali ostanak u Championshipu - izjavio je Segečić nakon dobitka nagrade.

On je u Englesku stigao iz australskog Sydney FC-ja. Rođen je u Australiji, ali se odlučio predstavljati Hrvatsku te je u ožujku debitirao za U-21 reprezentaciju pod vodstvom Ivice Olića.