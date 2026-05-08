NEMA DRAKONSKE KAZNE

Real iznenadio navijače kaznom za igrače koji su se potukli: Oštro su ih udarili po džepu, ali jedno je izostalo

FILE PHOTO: Champions League - Knockout Phase Playoff - Second Leg - Real Madrid v Manchester City
Matthew Childs/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
08.05.2026.
u 17:59

Navijači i javnost nagađali su o težini kazne koju će dvojac iz veznog reda dobiti te im se predviđala duga suspenzija, sve do kraja sezone

Igrači Real Madrida u posljednje vrijeme često privlače pažnju javnosti. Nažalost po navijače Kraljevskog kluba, to ovoga puta ne rade svojim igrama na terenu (bilo dobrim ili lošim) već svojim ponašanjem van njega. Najviše se pričalo o sukobu između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija

Francuski veznjak udario je suigrača u lice te mu zadao lakši potres mozga. Valverde zbog toga neće moći igrati neko vrijeme te će propustiti El Clasico s Barcelonom u nedjelju. Navijači i javnost nagađali su o težini kazne koju će dvojac iz veznog reda dobiti te im se predviđala duga suspenzija, sve do kraja sezone. To se ipak nije dogodilo već s eklub odlučio samo na novčanu kaznu:

Dalić sprema iznenađenje za Svjetsko prvenstvo? U avionu za Ameriku mogao bi se naći i igrač Hajduka

- Real Madrid CF objavljuje da su se, nakon događaja koji su doveli do disciplinskog postupka pokrenutog jučer protiv naših igrača Federica Valverdea i Auréliena Tchouaménija, obojica danas pojavila pred istražiteljem slučaja. Igrači su izrazili potpuno kajanje zbog onoga što se dogodilo i ispričali se jedan drugome. Nadalje, ispričali su se klubu, suigračima, trenerskom osoblju i navijačima te su se obojica stavili na raspolaganje Real Madridu za prihvaćanje bilo kakve sankcije koju klub smatra prikladnom. U tim okolnostima, Real Madrid je odlučio izreći financijsku kaznu od 500.000 eura svakom igraču, čime je završen odgovarajući interni postupak - napisali iz kluba.

Dakle, odlučili su kako ih neće kažnjavati zabranom igranja kako su mnogi očekivali. Unatoč tome što je ova kazna dosta blaža od one koja se očekivala, radi se o najvećoj kazni u povijesti Reala. Tako će se iz momčadi udaljiti samo Valverde koji će zbog ozljede glave morati pauzirati između 10 i 14 dana.
