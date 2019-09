Rafael Nadal osvojio US Open nakon pet sati velike borbe

Najbolji španjolski tenisač svih vremena, 33-godišnji Rafael Nadal, osvojio je svoj četvrti pobjednički trofej na US Openu, svladavši u dvoboju generacija 23-godišnjeg debitanta u Grand Slam finalima, Rusa Danila Medvjedeva, sa 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 nakon četiri sata i 49 minuta nevjerojatne borbe.

Nadalu je ovo bilo peto finale na stadionu Arthur Ashe, a ukupno 27. u karijeri na Grand Slam turnirima na kojima je postao pobjednikom po 19. put i tako stigao na samo jedan naslov do rekordera, Švicarca Rogera Federera.

Nadal je po drugi put igrao protiv Medvjedeva i drugi put je u igri bio pobjednički trofej. Prije mjesec dana Španjolac je svladao deset godina mlađeg Rusa u finalu kanadskog Mastersa u Montrealu sa 6-3, 6-0. Već početak finala u New Yorku dao je naslutiti da će Medvjedev biti ravnopravniji suparnik.

Rus je u trećem gemu dvoboja prvi došao do 'breaka', ali ga nije uspio potvrditi. Nadal je izgubljeno vratio u sljedećem gemu i polako počeo nagrizati obranu ruskog suparnika. Prilike za 'break' počele su se gomilati na strani Španjolca, a realizaciju je dočekao u 12. gemu, kad je iskoristio drugu set-loptu.

Medvjedev je prvi došao do 'break' prilike i u drugom setu, ali mu Nadal nije dopustio da stekne prednost, kao na početku meča. Španjolac je kod vodstva 2-1 propustio 0-40 i još jednu prednost, ali je u šestom gemu po treći put u meču slomio servis 23-godišnjeg Rusa za vodstvo 4-2. Nakon 110 minuta igre Španjolac je osvojio drugi set sa 6-3 i doveo se u poziciju iz koje nikada u karijeri nije izgubio finale na Grand Slam turnirima, a samo jednom u 309. mečeva odigrana na četiri najveća turnira je doživio poraz, 2015. u 3. kolu US Opena od Talijana Fabija Fogninija.

Kad je ljevoruki Španjolac u petom gemu trećeg seta po četvrti put slomio servis Rusa, činilo se da Medvjedevu spasa više nema. No, ruski tenisač se nije predao. Iskoristio je nešto lošiji gem Nadala i vratio nadu u mogući preokret. Svoju borbenost Medvjedev je potvrdio u devetom gemu, u kojem je Nadal imao dvije prilike za 'break' i na drugu već gotovo osvojen poen, ali je promašio smeč.

Otpor koji je 23-godišnji debitant u Grand Slam finalima pružio jednom od najvećih tenisača svih vremena, pred kraj trećeg seta okrenuo je publiku na njegovu stranu, iako je tijekom turnira "ratovao" s Njujorčanima i zbog nekih svojih ispada, poput otimanja ručnika iz ruku skupljaču lopti ili prikrivenog pokazivanja srednjeg prsta onima koji su mu zviždali, našao se na listi 'omraženih'. No, kad je zadržao servis za vodstvo 6-5 u trećem setu i izborio najmanje 'tie-break' u trećoj dionici, najvećim teniskim stadionom u svijetu sve se češće i glasnije moglo čuti skandiranje njegova prezimena.

Poput kakvog 'pokeraša', Medvjedev je u tom trenutku odlučio staviti sve svoje "žetone" na sljedeći gem te nizom neobranjivih udaraca došao do novog 'breaka' kojim je nakon dva sata i 53 minute borbe ostao u igri za najveći preokret i najveću pobjedu u karijeri.

Da doista vjeruje u takvu mogućnost ruski je tenisač pokazao u četvrtom setu, u kojem je kod 2-2 spasio dvije 'break-lopte' i iz gema u gem pružao otpor Nadalu. U desetom gemu je Španjolac imao 40-15 i sigurno bio na putu ka izjednačenju na 5-5. Tako se barem činilo. No, Medvjedev je nanizao tri poena i došao do set-lopte i za taj trenutak sačuvao dio svoje igračke i taktičke genijalnosti. Pričekao je Nadalov prvi servis daleko iza osnovne crte, gotovo uz sam zid na kraju terena, te neobranjivom bekend paralelom razbio Španjolčev plan da se izvuče izlaskom na mrežu. Nakon tri sata i 45 minuta borbe ruski Grand Slam debitant je velikog Rafu Nadala odveo u peti set.

Četiri puta u karijeri Medvjedev je otišao tako daleko u mečevima na Grand Slam turnirima i svaki od ta četiri dvoboja je izgubio. 'Break' na kraju četvrtog seta donio je Rusu prednost prvog servisa u setu odluke. Iskoristio ju je tako što je u drugom gemu izborio tri prilike za 'break' (15-40 i prednost), ali je ostao bez realizacije. Nadal je zaustavio niz nakon tri zaredom izgubljena gema. U petom gemu Medvjedev je imao 40-0. Jedan od sljedeća tri poena donosio mu je novu prednost. Bekend, u kojem je do tada imao čvrst oslonac, postao je malo ranjiviji, a Nadal je to osjetio.

U petom satu finala, koje je moglo završiti i dva sata prije, nakon jedne od najdužih izmjena u meču, Španjolac je stigao do petog 'breaka' u meču podigavši svoje oduševljene navijače na noge. Sigurnim servisom Nadal je potvrdio prednost. U sedmom gemu je Medvjedev još jednom pokleknuo. Imao je 30-0, ali je Nadal pronašao način, kao i toliko puta u karijeri, da nizom od četiri poena otrgne još jedan gem suparniku. Španjolcu je ostalo zadati još samo završni udarac.

Pokazalo se da ni za velikog Rafu Nadala to nije laka zadaća. Do meč-lopte u osmom gemu nije stigao. U iscrpljujućoj borbi, kad je bio suočen s 'break'-loptom, sudac Ali Nili dodijelio mu je opomenu zbog predugog čekanja između poena i oduzeo mu prvi servis. Nadal je promašio drugi i ostavio Medvjedeva u meču.

Ono što nije uspio na servisu, Španjolac je napravio na reternu. Nakon četiri sata i 38 minuta došao je do prve meč-lopte odličnim izlaskom na mrežu. No, Rus još jednom nije ustuknuo i bekendom 'winnerom' se izvukao. Nadal je potom izborio i drugu meč-loptu. Medvjedev bira izlazak na mrežu nakon drugog servisa, a Nadal promašuje retern. Rus je i dalje 'u igri'. Dva asa i jedan dobar izlazak na mrežu donijeli su mu gem i natjerali Nadala da po drugi put pokuša odservirati za pobjedu.

Kao i prvi put, Medvjedev je došao do 'break'-lopte, no Nadal je ovoga puta izbjegao dvostruku pogrešku. Izjednačenje je izborio dobrim napadom, a treću meč-loptu savršenom skraćenom loptom. Nakon četiri sata i 49 minuta Medvjedev je promašio retern, a Nadal još jednom završio na leđima slaveći svoj četvrti trijumf na US Openu, 19. na Grand Slam turnirima i ukupno 84. naslov u karijeri.

Konačna statistika pokazala je 75 izravnih poena Medvjedeva na Nadalovih 62. Rus je napravio 57 neforsiranih pogrešaka, 11 više od Nadala, ali osim u prvom setu nije Španjolcu besmisleno darovao poene. Iako je izgubio i peti meč u pet setova, Rus može biti ponosan na ono što je u nedjelju pokazao u gotovo petosatnom obračunu na Arthur Asheu.

Pobjedniku je, osim srebrnog trofeja, uručen ček s rekordnim iznosom od 3.850.000 američkih dolara, dok će se Medvjedev 'utješiti' s 1,9 milijuna USD. Nadal će na novoj ATP ljestvici i dalje biti na drugom mjestu, ali će njegov zaostatak za vodećim Novakom Đokovićem biti samo 640 bodova. Danil Medvjedev je probojem u finale zaradio i renking karijere. Njegovo će se ime naći uz broj 4 na pojedinačnoj ATP ljestvici, a ispred njega će biti samo "veliki trio" Đoković - Nadal - Federer.

