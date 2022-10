Modrić napušta reprezentaciju: Svjetsko u Kataru je moj zadnji turnir za Hrvatsku!

Kapetan hrvatske reprezentacije i veznjak Real Madrida Luka Modrić (37) izjavio je kako će Svjetsko prvenstvo u Kataru biti njegov posljednji turnir u kockastom dresu.

Jedan od najboljih, ako ne i najbolji vezni igrač svih vremena, u razgovoru za FIFA+ kanal koji najavljuje Svjetsko prvenstvo u Kataru potvrdio je vijest, a tiče se njegovog oproštaja hrvatske nogometne reprezentacije.

- Svjestan sam da mi se bliži kraj karijere i ovo Svjetsko prvenstvo je posljednje natjecanje koje ću igrati za Hrvatsku - poručio je Modrić.

This will be Luka Modric's final World Cup 🥺 pic.twitter.com/1NLcbV4G6Z