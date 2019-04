'Bomba' iz Engleske! Hajduku nije bio dovoljno dobar, a sada ga želi Manchester?

Mario Branco bivši je sportski direktor Hajduka koji je s Poljuda otišao nakon što je tadašnjem predsjedniku Ivanu Kosu izglasano nepovjerenje zbog kršenja 'temeljnih vrijednosti kluba' kako je rekao tada predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Slaven Marasović.

Portugalac je nakon Splita otišao u Grčku gdje je ove sezone s PAOK-om ostvario povijesni rezultat i pomogao klubu da nakon 34 godine čekanja postane prvak Grčke.

Sjajni rezultati nisu prošli nezapaženo, a kako javlja engleski The Sun, Branco bi uskoro mogao preseliti u urede Manchester Uniteda!

- Mario je pokazao da ima sve što je potrebno za rad u samom vrhu. PAOK je preporodio i postao je opet moćan europski klub zahvaljujući njemu. Izazov poput Manchester Uniteda mu je jedinstvena prilika u životu i nada se da će ljudi u klubu poslušati Mourinhov savjet - navodno je rekla za The Sun neimenovana osoba bliska Brancu.

