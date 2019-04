Oreščanin je preporodio bijele i ušuljao se u Europu, ali sad su i apetiti porasli

Gotovo 15 tisuća navijača Hajduka uživalo je u pravoj nogometnoj rapsodiji koju su im priuštili njihovi nogometaši.

Splitska momčad odigrala je najbolju utakmicu sezone, a vjerojatno i najbolju u posljednjih nekoliko godina, te potpuno deklasirala Rijeku s 4:0.

>> Pogledajte gdje je danas dinamovac Sammir

[video: 30748 / ]

Sve je krenulo već u trećoj minuti kad je zabio Stanko Jurić, nastavio je Hamza Barry, a priču je s dva gola zaključio Mijo Caktaš.

Jurić pretjerao u slavlju

– Cilj mi je probuditi momčad, pokušat ćemo se ušuljati u Europu – govorio je trener Hajduka kad je krajem prošle godine preuzeo momčad, a malo tko mu je vjerovao. Hajduk je tada bio tek šesti na ljestvici, zaostajao je za Osijekom i Lokomotivom, momčadima koja su držale pozicije koje vode u Europu, čak osam bodova. Uz to, njemu je to bilo prvo iskustvo kao treneru seniorske momčadi, pa su mnogi bili skeptični. No Siks, kako ga zovu, uhvatio se posla i malo po malo dizao momčad. Danas to izgleda znatno bolje, momčad s Poljuda na četvrtoj je poziciji, drži to mjesto koje vodi u Europu, a može još i napredovati. Trećeplasirani Osijek ima isti broj bodova, a ni ovakva Rijeka nije nedostižna. Do kraja je šest kola, a njezina prednost nad Hajdukom je šest bodova.

– Bilo je to savršeno otvaranje utakmice. Kad se ovako puste kočnice i momčad reagira tako dobro, ne možeš im nego čestitati. Potpuno zaslužena pobjeda. Uvijek postoji prostor za napredak. To je proces jedne momčad u kojem se gradi i o čemu smo pričali. Momčad je imala svoje probleme, a danas ih nije bilo. To je jedna krivulja u tom procesu. Sve o čemu smo razgovarali smo danas ispravili. Pobjeda za samopouzdanje i za sve da vide u tome smisao. Ne bih htio puno u euforiju, treba stati na loptu i idemo korak po korak - rekao je nakon susreta Oreščanin koji na klupi Hajduka ima odličan učinak.

Od debija protiv Rudeša prvog dana prosinca ostvario je deset pobjeda, tri remija i ima svega dva poraza, oba od Dinama. Isto tako, pobjedom protiv Rijeke prekinuo je jedan zaista loš niz Hajduka koji do ove subote čak 2813 dana nije uspio pobijediti Riječane na svojem terenu.

Čak 11 njegovih prethodnika nije uspjelo to prekinuti, a Oreščanin je to napravio sa stilom jer Hajduk u jadranskom derbiju tako uvjerljivo nije slavio 15 godina!

– Hajduk je stvarno podigao svoju igru na jednu visoku razinu, što je nama teško pratiti. Ako nismo pravi i ako više igrača podbaci, dogodi se ovo što nam se sad dogodilo na Poljudu. Treba ovo što prije zaboraviti i izvući pouke – priznao je nakon susreta i trener Rijeke Igor Bišćan.

Veliki dobitak za Splićane je i junak susreta Stanko Jurić koji je odigrao savršenu utakmicu u kojoj je zabio, asistirao, imao predasistenciju i dva puta pogodio okvir gola. Skočio je nakon susreta u zagrljaj Torcidi, čime je ispunio svoj san.

>> Pogledajte kako je nastala hajdučka milenijska fotografija

[video: 28780 / ]

Nosili su ga navijači na rukama, što je i zaslužio, ali u cijeloj toj euforiji ipak je malo i pretjerao jer je s njima zapjevao pjesmu koja poziva na nasilje. Sportaš koji je uzor mladima ipak bi trebao pripaziti koje riječi izgovara...

– Jurić i ja puno razgovaramo. Imamo poseban odnos još iz B tima, ali nikoga ne stavljam ispred momčadi – rekao je Oreščanin.

Svijetla budućnost

Nakon ovakvog sjajnog nastupa u derbiju, navijači splitskog kluba imaju se razloga nadati boljoj budućnosti. Za klub takve tradicije šest godina bez osvojenog trofeja te 14 godina bez naslova prvaka itekako je predugo razdoblje. Ova sezona dobar je pokazatelj kako se kvalitetnim radom može puno toga postići.

Ohrabrujuće može zvučati i to da je selekcija Akademije HNK Hajduk “Luka Kaliterna” na turniru “Prvi koraci” napravila odlične rezultate.

U jakoj međunarodnoj konkurenciji, bijeli su postali pobjednici u četiri kategorije i osvojili su jedno drugo mjesto. Talenata je u Dalmaciji uvijek bilo, ali u posljednjih 15-ak godina Hajduk to nije znao iskoristiti. Možda su došla neka druga, svjetlija vremena za splitski klub...