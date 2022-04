Toronto RaptorsI izbjegli ispadanje iz NBA

Košarkaši Toronto Raptorsa izbjegli su ispadanje iz NBA doigravanja pobijedivši u svojoj Scotiabank Areni Philadelphia 76erse sa 110-102 u četvrtoj utakmici serije prvog kruga u Istočnoj konferenciji.

Philadelphia vodi sa 3-1 i ugostit će Raptorse u petoj utakmici koja će biti odigrana u noći s ponedjeljka na utorak po srednjoeuropskom vremenu (2.00 sati).

Apr 20, 2022; Toronto, Ontario, CAN; Toronto Raptors forward Precious Achiuwa (5) dunks the ball against Philadelphia 76ers

Nijedna momčad u povijesti NBA lige nije uspjela okrenuti zaostatak od 3-0.

Najbolji igrač Toronta bio je Pascal Siakam s osobnim rekordom u doigravanju od 34 koša, a tome je dodao osam skokova i pet asistencija. Gary Trent Jr. je dodao 24 poena, a 13 je ubacio Thaddeus Young.

Apr 20, 2022; Toronto, Ontario, CAN; Philadelphia 76ers center Joel Embiid (21) scored the game winning basket against the Toronto Raptors

James Harden je predvodio strijelce Philadelphije sa 22 koša, ali je iz igre gađao skromnih 5/17. Joel Embiid je dodao 21 poen, uz osam skokova, a Tobias Harris je imao 15 koševa i 11 skokova.