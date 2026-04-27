Oni su Trumpova opsesija i to zbog jedne osobe: 'Sjeća se koliko je bila fascinirana i opčinjena...'

Američki predsjednik Donald Trump već godinama javno pokazuje veliku fascinaciju britanskom kraljevskom obitelji. Prema riječima kraljevskog autora Davida Chartera, to nije slučajno. Prema njemu korijeni sežu duboko u Trumpovo djetinjstvo i vezani su uz njegovu majku Mary Anne MacLeod Trump. Trumpova majka, rođena 1912. godine na škotskom otoku Lewis, bila je velika obožavateljica britanske monarhije. Autor knjige 'Royal Audience: 70 Years, 13 Presidents – One Queen’s Special Relationship with America' otkrio je da je Mary satima sjedila ispred televizora gledajući krunidbu kraljice Elizabete II. "To je jako snažno sjećanje za Trumpa. Sjeća se koliko je njegova majka bila fascinirana i opčinjena kraljevskom obitelji, i nešto od toga prenijelo se i na njega“, rekao je Charter za Hello! Magazine. Sam Trump je više puta javno govorio o tome. "Odrastao sam u kućanstvu u kojem su se kraljica Elizabeti, njezinoj milosti, šarmu i plemenitosti duboko divili, posebno moja majka koja je došla iz Škotske", kazao je jednom prilikom. Njegov sin Eric Trump jednom je rekao da njegov otac ima "toliko poštovanja" prema pokojnoj kraljici Elizabeti. Autor Charter opisuje opisuje Trumpa kao 'velikog rojalistu', koji "apsolutno uživa u društvu kraljevske obitelji". Trump je više puta izrazio divljenje prema kralju Charlesu, princu Williamu i princezi Kate, dok je s Harryjem i Meghan imao nešto složeniji odnos. Trump je također rekao u podcastu Mirandi Devine da je njegova majka bila velika obožavateljica kraljice. "Moja majka voljela gledati kad god je kraljica bila na televiziji. Rekla je: 'Oh, kraljica je na TV-u".

Trump se prvi put susreo s kraljicom Elizabetom 2018. godine kada su se on i prva dama Melania Trump pridružili monarhu na čaju u dvorcu Windsor u srpnju 2018. U intervjuu nakon sastanka, predsjednik je kraljicu nazvao "nevjerojatnom damom", dodajući: "Osjećam da je tako dobro poznajem, a ona mene sada svakako jako dobro poznaje". Trump i Melania ponovno su se susreli s kraljicom sljedeće godine tijekom svog prvog državnog posjeta Ujedinjenom Kraljevstvu, koji je uključivao čaj s Charlesom i Camillom u Clarence Houseu, kao i blistavi državni banket u Buckinghamskoj palači. "Oduševljena sam što vas i gospođu Trump mogu večeras pozdraviti u Buckinghamskoj palači, samo dvanaest mjeseci nakon našeg prvog susreta u Windsoru", rekla je tda kraljica na državnoj svečanosti 2019.

Trump i Melania bili su ožalošćeni kraljičinom smrću 2022. Nakon njezine smrti, odao je počast pokojnoj monarhinji, napisavši: "Uvijek će je se pamtiti po vjernosti svojoj zemlji i nepokolebljivoj odanosti svojim sunarodnjacima i sunarodnjakinjama". "Melania i ja ćemo uvijek njegovati vrijeme provedeno s kraljicom i nikada nećemo zaboraviti velikodušno prijateljstvo Njezinog Veličanstva, veliku mudrost i divan smisao za humor. Kakva je to bila veličanstvena i prekrasna dama – nitko nije bio kao ona!", dodao je.

Kada je Trump 2025. godine obavio svoj drugi, povijesni državni posjet Ujedinjenom Kraljevstvu, on i Melania posjetili su kapelu sv. Jurja, gdje su privatno položili vijenac na grob pokojne kraljice. Na tom putovanju, Trumpove su u Ujedinjenom Kraljevstvu dočekali princ i princeza od Walesa. Predsjednik je pohvalio Kate rekavši joj: "Prekrasna si, tako lijepa.". Trump je upoznao Charlesa prije nego što je postao predsjednik. On i Melania fotografirani su s njim, još dok je bio princ od Walesa, u New Yorku 2005. godine. Prva dama je u svojim istoimenim memoarima napisala da su se ona i Charles sreli prije mnogo godina u New Yorku. Trump je također i Charlesa i Camillu nazvao "svojim prijateljima već dugo vremena".

Manje od godinu dana nakon što su ugostili predsjednika i prvu damu u dvorcu Windsor, kralj Charles i kraljica Camilla bit će dočekani u Bijeloj kući. Trump je nadolazeći posjet pozdravio kao "značajnu prigodu". "Radujem se što ću provesti vrijeme s kraljem, kojeg jako poštujem. Bit će fantastično", napisao je Trump na Truth Socialu.

Ova duboka povezanost objašnjava zašto Trump redovito ističe svoje prijateljstvo s britanskom kraljevskom obitelji, čak i usred burnih političkih događanja.