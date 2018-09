Bogdanović srušio rekord Rađe pa poručio: Sada mi to ništa ne znači

Zabivši Litavcima 22 koša Bojan Bogdanović prestigao je Dina Rađu i postao igrač s najvećim brojem koševa u povijesti hrvatske reprezentacije (1783) no rekorder je nakon poraza (83:84) bio tužan.

- Dao bih ovaj rekord za ovu pobjedu. Te brojke mi u ovom trenutku ništa ne znače - kazao je Bogdanović kojem su tijekom utakmice Osječani skandirali "Babo, Babo".

Skandirali su oni i Dinu Rađi i to prije utakmice dočekavši ovacijama četvrtog Hrvata u Košarkaškoj kući slavnih no i on je dvoranu Gradski vrt napustio pokunjen. Za razliku od Rađe koji nije htio ništa govoriti, u želji da ne kvari atmosferu svojim javnim opservacijama, Bogdanović se nije ustručavao kazati.

- Razočaran sam jer smo pustili Litavce da igraju kako žele. Razvlačili su nas igrom dva na dva i nalazili slobodne šutere, a i njihovi braniči su nam ubacili dosta "flotera" jer smo u reketu bili jako nisko. Teško je objasniti kako su gosti imali više energije od nas uz ovako sjajno navijanje. Publika je bila fantastična, ona nas je nosila, no mi smo trebali puno više dati. Trebali smo biti puno agresivniji prema njihovim vanjskim igračima, no kako nismo oni su odigrali kako znaju.

Za razliku od prvog poluvremena kojeg je završio s pet koševa i šutem iz igre 1-9, Bogdanović je iz svlačionice izašao puno agresivniji pa je u trećoj četvrtini zabio 15 koševa. No, on i Šarić (19 koševa) bili su mete litavske obrane pa se i uz pristojan košgeterski učinak oni nisu naigrali.

- Igrali smo nas četvorica iz NBA lige pa nam to nije pomoglo jer nismo igrali kako treba. No, još ništa nije gotovo i moramo gledati pozitivno. Moramo se skupiti i pokušati pobijediti u ponedjeljak u Poljskoj. Doduše, tamo nas čeka puna dvorana na strani suparnika koji ima jednak skor kao i mi i koji ima jednake izglede da ode na SP kao i mi - ustvrdio je Bogdanović.

