Bod nije neuspjeh: Kramarić je opet bio žrtvovan, a sada je vrijeme za promjene u momčadi

Strpljivost, smirenost, racionalnost i neočekivana – neproduktivnost. U ove četiri riječi opisali bismo premijerni nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, u kojemu je naša izvedba protiv Marokanaca bila lišena lepršavosti, atrakcije, pa i napadačkoga rizika, osobito u prvom dijelu, pa stoga moramo biti zadovoljni i bodom. Ne mršavim, nego dragocjenim bodom kao ipak solidnim zaletom za nastavak turnira. Tako odjednom druga utakmica u skupini, s Kanadom, postaje za Hrvatsku ključna točka ovoga natjecanja.

Strpljivost je po svojoj definiciji osobina koju posjeduje onaj koji smireno, bez uzrujavanja i ljutnje, podnosi teške okolnosti i situacije. Jedna od mnoštva izreka o strpljivosti glasi: 'Od svih ratnika najjača su dva - vrijeme i strpljenje.'

>> Analiziramo igru Hrvatske i probleme koji čekaju Dalića nakon prve utakmice, u studiju Stjepan Tomas

Naši ratnici u Al Khoru imali su, u nimalo jednostavnim okolnostima, previše strpljenja protiv Marokanaca, ali očito i pretjeranu dozu respekta prema suparniku inferiornijem u svakom pogledu. To je jedino objašnjenje početne rezerviranosti svjetskih doprvaka, čija je tika-taka u drugom poluvremenu bila dojmljiva, ali samo do suparničkoga šesnaesterca pred, kojim smo se zaustavljali kao pred nabujalom rijekom. U takvoj igri Hrvatska je u cijeloj utakmici stvorila samo jednu jedinu izrazitu šansu, onu na kraju prvoga poluvremena u kojoj je marokanski vratar fantastično obranio šut Nikole Vlašića.

Hrvatska je ovih 0:0, koji nas sigurno neće pokolebati, ostvarila i zahvaljujući činjenici kako je protiv Maroka 70 minuta igrala bez klasičnnoga napadača. Bio je to sustav u kojemu je Kramarić ponovno bio žrtvovan kao špica, a on to zapravo nije, čime igra Hrvatske nije imala dovoljno dubine, lišena nazočnosti klasičnoga centarfora u srcu suparničkoga šesnaesterca, igrača koji bi bio u stanju razgrnuti marokanske stopere i ući u šansu. Čini se kako će stoga utakmica s Kanadom biti prava, izazovna pozivnica za Budimira ili Petkovića.

Bod s Marokom ne treba doživjeti kao neuspjeh, niti podbačaj. Hrvatska ništa značajnoga nije izgubila, ni u bodovnom smislu, niti na samopouzdanju. Uostalom, treba honorirati i izvrsno izdanje naše obrane, osobito Lovrena i Gvardiola, čija je suradnja bila besprijekorna.