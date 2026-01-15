Naši Portali
Dinamov trener

Kovačević: Zadovoljan sam, bolje da smo izgubili sada nego za sedam dana

Zagreb: Dinamo i Hartberg odigrali prijateljsku utakmicu
Slavko Midzor/PIXSELL
Autor
Željko Janković
15.01.2026.
u 19:21

Stigao je Pual Tabinas iz Vukovara, u kojem je on statusu, kako ga vidite u nastavku sezone, je li prva ili druga opcija? - Ne bih to htio komentirati, nisam u tome. Kada bude na terenu, vidjet ćemo - kazao je Kovačević.

Nakon 1:2 poraza od Hartberga u generalnoj probi uoči nastavka prvenstva, Dinamov trener Mario Kovačević izišao je pred novinare. 

- Zadovoljan sam utakmicom, poslužila je svrsi i onome što smo htjeli. Ne bih rekao da je to bila prijateljska utakmica. Dobro smo ušli u utakmicu, imali smo vratnicu i gredu, no lopta nije htjela u gol. Opet nam se dogodilo da primimo pogodak nakon njihovog prvog prelaska na našu polovicu. Utakmicu moramo podijeliti na dva dijela. Prvih šezdeset minuta smo dominirali. Vidjelo se da na su zadnjoj trećini nedostaje malo mekoće. Ipak smo samo sedam-osam treninga napravili na terenu. Imamo još sedam dana da to ispravimo. U drugih pedeset minuta opet smo primili pogodak nakon naše pogreške iz kontranapada. Oni su visoko plasirani u austrijskom prvenstvu upravo zbog toga što imaju dobre kontre. Poslije toga smo opet dominirali, veseli me što smo uspjeli postići pogodak. Ako se već dogodio poraz, bolje da je to bilo danas, nego u četvrtak - počeo je Kovačević.

Koji vam se dio najmanje svidio?
- Ne mogu kazati da mi se nešto posebno nije svidjelo. Ali nije mi se svidjela reakcija kod pogodaka, moramo bolje reagirati i poraditi na tome...

Koliko ste zadovoljni pripremama u Sloveniji?
- Morali smo gaziti momčad da napravimo glazuru. Vidjeli se i danas da smo trkački dobri. Moram pohvaliti igrače, jako su dobro radili, najvažnije je da nema ozljeda. Mali Mateo (Perez Vinlof, nap.a.), Bennacer i Bakrar se vraćaju u petak. Polako ćemo kompletirati momčad. Čeka nas uzbudljiv prvi mjesec. Još uvijek smo u igri u Europi. Vjerujem da protiv FCSB-a možemo do pobjede, tako ćemo se postaviti. Ova momčad koja je počela protiv Hartberga, činit će 90 posto momčadi protiv FCSB-a. Pripreme su nam bile specifične, dečki sve to dobro usvajaju. 

Stigao je Pual Tabinas iz Vukovara, u kojem je on statusu, kako ga vidite u nastavku sezone, je li prva ili druga opcija?
- Ne bih to htio komentirati, nisam u tome. Kada bude na terenu, vidjet ćemo - zaključio je Kovačević. 

FR
freeshooter
20:35 15.01.2026.

...ja nemogu vjerovati da je ovo izjava trenera Dinama... gotovo slavimo poraz, a najgore je što ćemo tek i u četvrtak izgubiti, nažalost... bili smo klub lavova, velikih igrača, trenera i navijača, klub pravih ratnika, klub koji je rušio europskee nogometne velikane, klub koji je uvijek težio ka višem i boljem... kaže on da je zadovoljan, da li može razumijeti ovaj čovjek da je Dinamo institucija, da li on uopće zna gdje je došao i kojeg je kluba trener... nismo mi kulturno umjetničko društvo... mi smo Dinamo..

