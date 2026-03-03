Dvije europske države optužile Ukrajinu za namjerno zaustavljanje ruske nafte, Kijev odbio inspekciju

Ukrajina se posljednjih tjedana našla pod sve snažnijim pritiskom pojedinih članica Europske unije da dopusti neovisnu inspekciju oštećenog naftovoda Družba, ključne rute za transport ruske nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj. Spor je prerastao tehničko pitanje popravka infrastrukture i postao političko pitanje s ozbiljnim financijskim posljedicama za Kijev.

Prema pisanju Financial Timesa, Mađarska i Slovačka optužuju Ukrajinu da preuveličava štetu nastalu u ruskom zračnom napadu u siječnju te čak tvrde da je Kijev namjerno obustavio protok nafte. Ukrajinske vlasti to odlučno odbacuju, navodeći kako postoje jasni dokazi o velikim razaranjima na infrastrukturi.Naftovod Družba jedan je od najvećih i najvažnijih naftovoda u Europi, a preko njega ruska nafta dolazi do srednjoeuropskih država. Ukrajina tvrdi da je ruski zračni napad izazvao ozbiljnu štetu na postrojenju.

Direktor državne energetske tvrtke Naftogaz, Sergij Korecki, izjavio je za Financial Times da je pogođen spremnik s 75.000 kubičnih metara nafte, što je izazvalo požar koji se gasio deset dana. Oštećeni su transformatori, energetski kabeli i sustav za detekciju curenja, ključan za sigurnost naftovoda. Prema njegovim riječima, zapaljen je najveći naftni rezervoar u Europi, promjera veličine nogometnog igrališta. Državna kompanija UkrTransNafta objavila je da su odmah započeti hitni radovi na sanaciji, no kontinuirani ruski napadi otežavaju sigurno izvođenje popravaka.

Prema navodima petorice europskih diplomata i dužnosnika, dio pro-ukrajinskih vlada unutar EU-a, kao i Europska komisija, zatražili su od Kijeva da omogući posjet inspekcije kako bi se neovisno procijenila šteta i potvrdilo da Ukrajina doista radi na obnovi protoka. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa navodno su tijekom posjeta Kijevu, povodom četvrte godišnjice ruske invazije, osobno zatražili pristup naftovodu Družba radi neovisne procjene štete. Taj zahtjev je, prema izvorima, odbijen. Jedan visoki diplomat EU-a izjavio je da je Ukrajina time “zabila autogol”, jer je Mađarskoj dala argument za blokiranje ključne financijske pomoći.

SATELITSKE SNIMKE UNIŠTENOG NAFTOVODA DRUŽBA:

Mađarski premijer Viktor Orbán odgodio je odobrenje paketa pomoći EU-a za Ukrajinu u vrijednosti od 90 milijardi eura dok se naftovod ne stavi ponovno u funkciju. Orbán, koji zauzima blaži stav prema Moskvi, pojačava retoriku protiv Ukrajine uoči izbora na kojima, prema anketama, riskira gubitak vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je Orbána da koristi situaciju za vlastitu političku kampanju. U razgovoru za Financial Times istaknuo je kako blokada sredstava direktno ugrožava sposobnost Ukrajine da nabavi oružje i osigura vlastiti opstanak.

S druge strane, mađarski premijer tvrdi da satelitske snimke pokazuju da šteta nije takva da bi onemogućila rad naftovoda te poručuje da će zadržati “protumjere” dok se isporuke ne nastave. Slovački premijer Robert Fico izjavio je da je ponuda o zajedničkoj “misiji utvrđivanja činjenica” odbijena, dok iz Kijeva tvrde da je Fico bio pozvan na izravne razgovore, ali je odbio doći.

Spor dolazi u trenutku kada su cijene energije ponovno porasle zbog globalnih poremećaja u opskrbi naftom i plinom, dodatno pojačavajući osjetljivost situacije. U takvim okolnostima, svaka obustava ili kašnjenje u opskrbi ima izravne posljedice na europsko tržište. Ukrajinski dužnosnici poručuju da je obnova naftovoda u ratnim uvjetima logistički i sigurnosno iznimno zahtjevna te postavljaju pitanje zašto bi, bez prekida vatre, prioritet bio obnavljanje infrastrukture koja omogućuje izvoz ruske nafte prema državama koje zauzimaju blaži stav prema Kremlju.