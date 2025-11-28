Naši Portali
NESLUŽBENO

Boban lupio šakom o stol, mijenja pola momčadi? Procurio popis igrača kojih se želi riješiti

Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban
VL
Autor
vecernji.hr
28.11.2025.
u 17:52

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban nije zadovoljan trenutnim stanjem i najavljuje nove promjene u zimskom prijelaznom roku. Nakon teškog poraza u Europskoj ligi, sprema se odlazak nekolicine igrača koji nisu zadovoljili visoke kriterije maksimirskog kluba

Iako je Dinamo tijekom ljetnog prijelaznog roka prošao kroz jednu od najopsežnijih rekonstrukcija u svojoj novijoj povijesti, dovevši veliki broj novih igrača, predsjednik Zvonimir Boban i dalje nije zadovoljan izgledom momčadi. Nedavni rezultatski podbačaji, a posebice bolni porazi u Europskoj ligi protiv Celte i Lillea, upalili su alarm u maksimirskim uredima te potaknuli Bobana na planiranje novih radikalnih rezova već ove zime. Prvi čovjek Dinama aktivno razmatra značajne promjene u igračkom kadru kako bi ispravio propuste iz ljetnog dijela sezone i osigurao stabilnost kluba. Boban je već uveo gornju granicu za plaće radi financijske održivosti, no sada je fokus isključivo na kvaliteti izvedbe na terenu koja, prema njegovom mišljenju, kod određenog dijela svlačionice nije na razini renomea hrvatskog prvaka.

Boban je u nedavnom razgovoru s navijačima na Članskom danu bio prilično izravan, poručivši kako nekolicina veznih igrača jednostavno nema potrebnu kvalitetu za Dinamo, čime je jasno dao do znanja da slijedi nova selekcija. Iako javno nije prozvao pojedince, tportal sugerira da su na izlaznim vratima prvenstveno Robert Mudražija i Marko Soldo. Riječ je o igračima koji su u klub stigli prije Bobanova mandata i očito se ne uklapaju u viziju nove uprave, stoga se očekuje da će već u siječnju potražiti nove sredine. Osim njih, kritike nisu zaobišle ni skuplja pojačanja; veznjak Gonzalo Villar, za kojeg je Dinamo izdvojio čak tri milijuna eura, javno je kritiziran od strane predsjednika, što je jasan znak da se na njega više ozbiljno ne računa. Slična sudbina vjerojatno čeka i braniča Ronaëla Pierre-Gabriela, koji nije niti prijavljen za utakmice Europske lige, kao i Juana Cordobu, kojeg se klub pokušao riješiti još tijekom ljeta.

Posebno je zanimljiva situacija oko vratarske pozicije i napadačkog dijela momčadi, gdje se očekuju tektonske promjene. Ivan Nevistić izgubio je status prvog vratara, a s obzirom na sve glasnija šuškanja o senzacionalnom povratku Dominika Livakovića u siječnju, logičan slijed događaja je Nevistićev odlazak iz Maksimira. U napadu je situacija također napeta; Sandro Kulenović, koji je izgubio status dokapetana i čija je minutaža u drastičnom padu, nedavno je promijenio agenta, što se u nogometnim krugovima često tumači kao priprema za transfer. Uz njega, neizvjesna je sudbina Dine Perića kojem ugovor istječe idućeg ljeta, dok mladi 21-godišnji stoper Moreno Živković, koji ove sezone nije upisao niti jedan nastup, vjerojatno odlazi na novu posudbu ili prodaju ako stigne adekvatna ponuda.
HNL Zvonimir Boban Dinamo

Komentara 11

Pogledaj Sve
Avatar juma
juma
18:58 28.11.2025.

Ma da. Soldo, Mudražija i Pierre-Gabriel su glavni krivci za igre koje pruža Dinamo. Vjerovatno poradi toga nikada i ne igraju.

EJ
ejStef
18:34 28.11.2025.

Ma propala sezona, ali kako je krenulo niti slijedeća neće biti bolja. Sada su igrači krivi, a ne trener, igra bez ideja i automatike itd. Cibonizacija kluba, ništa drugo... Ovo podsjeća na Kovača kada je vodio reprezentaciju, a loš nastup je opravdao time da je to realno jer je Hrvatska tako rangirana. Otprilike sada i Boban rezonira na način da Dinamo ne mora biti prvak (to je izjavio u intervjuu gdje je branio Kovačevića)... Baš devastacija kluba, ništa drugo. Ako je sportski direktor bez ambicija, zašto bi bio trener ili zašto bi ih imali igrači... A i najave su takve, Dinamu je jako bitan slijedeći derbi protiv Gorice gdje će biti jako teško... Ej Gorica i derbi? To samo pokazuje koliko je Dinamo potonuo i kakvo mišljenje imaju trener i igrači o sebi... Koja devastacija kluba, nevjerojatno. Preko 100 mil. € za sredinu HNL-a? Stvarno?

ST
Starčević
18:26 28.11.2025.

sad će potjerati i one koje je doveo, a zagrebački novinari će pisati o genijalnoj bobanovoj strategiji

