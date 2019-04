Bludničio nad hrvatskom sportašicom: 'Probudilo me dahtanje, a kad sam otvorila oči...'

Odbojkašice Mladosti osvojile su ove sezone prvenstvo i Hrvatski kup. I to u sezoni u kojoj nisu imale ni jedan jedini poraz. Štoviše, jedino im je Rijeka u finalu Kupa uspjela odnijeti dva seta.

- Igram ozbiljno odbojku dvadesetak godina i ne sjećam se da sam ikada s bilo kojim klubom završila sezonu bez poraza. Ove smo sezone doista bile dominantne. Istina, u finalu Kupa bilo je malo neizvjesno, ali znala sam i pri 2:2 u setovima da ćemo na kraju pobijediti. Uostalom, na zadnjim treninzima smo se pripremali za peti set i takvu situaciju. S obzirom na to da smo bili najzaposleniji klub ove sezone u Hrvatskoj i da je umor bio na vrhuncu, ovo je veliki uspjeh. Svaka čast i Riječankama. Borile su se kao lavice za svaku loptu - ističe Matea Rajković (28), libero Mladosti.

Prvi put finale Kupa igran je nakon završetka prvenstva?

- Moram priznati da nam to nije odgovaralo. To je nešto novo jer je Kup uvijek igran u siječnju, kad je sezona bila na vrhuncu i kad su sve ekipe u formi - kaže Matea.

Incident u Rovinju

Atraktivna igračica ne sjeća se kad je ove sezone bila slobodna.

- Trenirale smo i na sve praznike. Možda sam bila samo dva dana slobodna. Sada slijedi mali odmor, a 13. svibnja je okupljanje reprezentacije.

Na pripreme reprezentacije pozvana su četiri libera.

- Iskreno, ne opterećujem se hoću li ili neću ući u sastav za utakmice Zlatne lige. Kako izbornik odluči, tako će biti. Dugo sam u reprezentaciji, još od mlađih kategorija. Iza sebe imam nastupe na nekoliko europskih prvenstava. Žao mi je što nisam uspjela barem jednom otići na OI.

Bilo je puno lijepih stvari vezanih uz reprezentaciju. Nažalost, i jedna ružna. Prije pet godina, baš ovdje u Rovinju, dogodio se incident.

- Bilo je oko 15 sati kada sam zaspala u bungalovu. Pola sata kasnije probudilo me glasno dahtanje. Kada sam otvorila oči, imala sam što vidjeti. Iznad mene, na koljenima, bio je neki mladić gol do pasa i bludničio nada mnom! Sve se dogodilo u sekundi, počela sam vrištati i to me spasilo jer je pobjegao glavom bez obzira – rekla je tada 21-godišnja Matea. I danas se s gnušanjem sjeća tog događaja.

- Nije to bilo tako davno i sjećanja su ostala. Bilo je jako ružno i nikad to neću zaboraviti. Neke sitne posljedice su ostale. Nije mi bilo lako, ali sam uspjela izići kao pobjednica – ističe Matea.

Usporedo s dvoranskom odbojkom trenira i odbojku na pijesku.

- Trebala bih razgovarati s klubom da dobijem dozvolu za pijesak. Do 1. srpnja imam obveze u klubu pa sam mislila da ću ujutro trenirati na pijesku, a navečer u dvorani. Igrala bih ove sezone u paru s Valentinom Vrbanc – napominje Matea.

Razmišlja o inozemstvu

Može li se u Hrvatskoj od odbojke lagodno živjeti?

- Nikako. Ali se i ne stigne od treninga, putovanja i utakmica ništa drugo raditi. U klubu imamo samo jednu djevojku koja je zaposlena i teško joj je sve uskladiti – kaže Matea koja još razmišlja o odlasku u inozemstvo.

Sretno ste zaljubljeni?

- Da, u jednog nogometaša koji je dugo igrao za Osijek, a sada igra u mađarskoj ligi, za Puskas akademiju. Ime neka ostane tajna.

