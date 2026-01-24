Ljutić unatoč vrlo slabom nastupu uspjela izboriti drugu vožnju na omiljenom joj skijalištu

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 24. mjesto u veleslalomu kojeg skijašice u subotu voze za Svjetski kup u Spindleruvom Mlynu i tako ostvarila plasman u drugu vožnju dok je najbrža bila Šveđanka Sara Hector.

Hector je do prvog mjesta stigla s vremenom 1:11.63, druga je sa samo dvije stotinke sporijim vremenom Švicarka Camille Rast 1:11.65), a treća Austrijanka Julia Scheib s 26 stotinki zaostatka (1:11.89). Zaostatak Ljutić (1:14.51) za Hector iznosi dvije sekunde i 88. stotinki.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.