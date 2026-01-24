Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 74
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SKIJANJE

Ljutić unatoč vrlo slabom nastupu uspjela izboriti drugu vožnju na omiljenom joj skijalištu

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Giant Slalom
Borut Zivulovic/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.01.2026.
u 12:23

Zaostatak Ljutić (1:14.51) za Hector iznosi dvije sekunde i 88. stotinki.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić zauzela je 24. mjesto u veleslalomu kojeg skijašice u subotu voze za Svjetski kup u Spindleruvom Mlynu i tako ostvarila plasman u drugu vožnju dok je najbrža bila Šveđanka Sara Hector.

Hector je do prvog mjesta stigla s vremenom 1:11.63, druga je sa samo dvije stotinke sporijim vremenom Švicarka Camille Rast 1:11.65), a treća Austrijanka Julia Scheib s 26 stotinki zaostatka (1:11.89). Zaostatak Ljutić (1:14.51) za Hector iznosi dvije sekunde i 88. stotinki.

Dogodio se nevjerojatan preokret u našoj skupini: Evo što će to značiti za Hrvatsku na Euru

Druga vožnja je na rasporedu u 13.30 sati.
Ključne riječi
Veleslalom Skijanje Zrinka Ljutić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!