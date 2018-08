Bjelica: Majer otpao, Ademi upitan, a Benković putuje u Astanu!

Dinamo je stigao do prve prvenstvene pobjede sezone, modri su u Maksimiru bez većih problema s 3:0 svladali Istru.

Nenad Bjelica u početnom je sastavu napravio pet promjena, svoj igrački roster igrača na koje računa za ozbiljne utakmice tako dodatno proširio za još nekoliko imena, piše Goal.

- Zadovoljan sam zbog pobjede, igre koju smo pokazali, pa i zalaganjem igrača. Jedino što nije bilo na top nivou je naša realizacija, imali smo jako puno šansi, mogli smo pobijediti i uvjerljivije. Bilo je manjka koncentracije u završnici, ali smo popravili dojam iz 1. kola, pokazali kako treba igrati na svom terenu i zadovoljan što smo osvojili tri boda - rekao je Nenad Bjelica, pa nastavio:

- Ne znam je li Istra bila slaba ili smo mi bili tako dobri. Dinamo u ovoj ligi mora dominirati, danas smo to napravili. Za Astanu ćemo pripremiti i nešto novo, neke smo igrače odmorili, neke tijekom utakmice odmarali, a neki su se odmarali igrajući. Brzo smo riješili utakmicu, pa od 55. minute je sve bilo lakše i mirnije. Zadovoljan sam kako je to izgledalo.

Kakva je situacija s Kadziorom, danas je debitirao?

- Kadzior je dva tjedna u punom treningu, dali smo mu minuta da odmorimo Hajrovića i njega što prije vratimo u život. On će samo biti bolji, fizički i igrački, te se još bolje adaptirati na momčad. Imao je jednu šansu, bio u još nekim dobrim poluprilikama, mogao i zabiti, ali svakome treba proces adaptacije. Vukao je tu svoju ozljedu iz Poljske, momčad ga je prihvatila odlično.

Tijekom utakmice na neke ozljede su se požalili Dilaver i Fiolić...

- Fiolić je imao problema sa stopalom s kojim je imao problema od Rudeša, pa kasnije još dobio udarac u but, sada je sav zavijen, a Dilaver je OK. To su udarci, nisu ozbiljne ozljede. Obojica će biti u zrakoplovu za Astanu. Ostali? Majer neće ići s nama za Astanu, on još nije ni počeo trčkarati, ima lagano istegnuće ligamenata zgloba, vjerujem da će se po našem povratku priključiti u trening.

Ademi i Benković?

- Vidjet ćemo kakvo je stanje s njim, hoće li biti spreman do utorka, do tada ima još četiri dana. Bio je na ultrazvuku, tamo ništa ne pokazuje, ali njega i dalje boli. No, vjerujem da će stisnuti zube i biti nam na raspolaganju. O Benkoviću sam razmišljao da već protiv Istre uđe u kadar, ali smo odlučili da odradi još dva dobra treninga. On je zdrav i ide s ekipom u Astanu.

>> Pogledajte transfere hrvatskih nogometaša

[video: 26049 / ]

U kakvom je stanju Gavranović?

- Bilo mu je teško igrati danas, osjetio sam da je u 'crvenom'. Pitao sam ga je li umoran, sam mi je priznao da jest. Gledajte, on je igrao i u Izraelu, tu noć smo došli u 4 ujutro, a on je isto jutro sam htio trenirati. Nije tražio nikakvu pauzu, želi se što prije vratiti. Još uvijek nije u idealnom stanju, ali vidjeli smo koliko nam je važan. Uskoro ga očekujem još boljeg fizički i u svakom pogledu - završio je Bjelica.

Riječ je dobio i trener Istre Manuel Marquez Roca...

- Rezultat je realan, Dinamo je bio bolji, ovo je bila njihova zaslužena pobjeda. Mi smo mladi, a u Maksimiru smo bili i preplašeni, dali smo domaćinu inicijativu. Imali smo problema u igri prema naprijed, znali smo da će Dinamo biti superiornija momčad. Tko zna što bi bilo da smo izdržali do poluvremena s gubitkom 1:0, u nogometu je sve moguće, možda smo mogli nešto više, ali taj nas je gol ubio - poručio je Marquez pa dodao:

- Mi imamo problema u napadu, ozlijeđen nam je jedan litavski napadač koji je bio prvak sa Suduvom, pa i Fuentes koji se ozlijedio na pripremnoj utakmici i neće ga biti dva mjeseca. Gavranović? Znali smo da je švicarski reprezentativac i pravi igrač, bili smo spremni na njega, ali on se odlično kretao između linija, zna igrati i leđima okrenut prema golu, teško je čuvati takvog igrača.

Trener Istre za kraj je objasnio kakav bi Dinamo bio u španjolskoj Primeri...

- Ne mogu Dinamo uspoređivati s Las Palmasom koji sam vodio prošle godine, ali ova njihova momčad može egzistirati u Primeri. Ne vjerujem da bi bili među šest-sedam najboljih momčadi Španjolske, to je jako teško, ali vjerujem da bi Dinamo bio dobar - završio je Marquez Roca.