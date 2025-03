Bivši vatreni otkrio nepoznate detalje o Kylianu Mbappeu: 'Dok ga ne vidiš, to ne možeš doživjeti'

Trener vratara u hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, legendarni Danijel Subašić (40), u svojoj je bogatoj karijeri neko vrijeme dijelio svlačionicu s najmoćnijim napadačem današnjice, strelovitim Francuzom Kylianom Mbappeom. Subašić je uoči utakmice četvrtfinala Lige nacija Hrvatska – Francuska u Splitu (četvrtak, 20.45) za Večernji list iznio svoje sjećanje na dane provedene s Realovim napadačem. Sjeća li se prvog susreta s Mbappeom, koliko je godina imao, kakav je tada bio vaš dojam o njemu, pitali smo u Splitu Subašića.

– Imao je 16 godina kada je došao prvi puta na trening, ako se dobro sjećam. I prije nego što je došao, čuli smo priče da je brz i dobar, ali dok ga ne vidiš i ne osjetiš na svojoj koži koliko je brz, ne možeš to još doživjeti. Čim je došao, vidjelo se da je velika razlika između njega i njegovih vršnjaka – kazao nam je Danijel.

Je li Mbappe kao mlad igrač imao respekt prema vama ili je bio svojeglav, neobuzdan?

– Imao je puno poštovanja, vidjelo se da je jako dobro odgojen. Bio je najmlađi u momčadi i odlično se ponašao i uklopio. Rekli bismo, dobro dijete! – nasmijao se Subašić.

Koliko dugo ste proveli skupa u Monacu, koji su to bili vaši vrhunci, najbolje utakmice, najveći dosezi? Tko je tada još činio Monacovu momčad?

– Mislim da smo godinu i pol bili zajedno, tako nešto. Vrhunac je bio osvajanje francuske lige 2017. godine te polufinale Lige prvaka (u kojemu je Monaco 2017. godine ispao od Juventusa, nap.a.), što su za Monaco zaista sjajni uspjesi. Imali smo tada odličnu momčad; Falcao, Moutinho, Bernardo Silva, Lemar, Bakayoko, Mendy, zaista jaka imena, i igrali smo jako dobar nogomet.

Svojedobno ste bili izjavili kako nijedan nogometaš ne vrijedi 100 milijuna eura, pa ni Mbappe u to vrijeme kad je prelazio u PSG – mislite li i danas tako?

– Promijenio se nogomet. I danas mislim da je to previše, napuhani su to iznosi, ali jednostavno se u nogometu vrti takav novac. Naravno da igrači imaju svoju vrijednost i kvalitetu, ali moj je dojam da je to ipak sve – previše.

Jeste li razgovarali neposredno nakon finala Svjetskog prvenstva, je li vas tješio nakon našeg poraza?

– Bilo nas je nekoliko koji smo se znali iz Monaca, pa smo nakon utakmice bili malo zajedno, razgovarali, došli su do naše svlačionice, pa kasnije ja do njihove. To je nogomet, nekad dobiješ, nekad izgubiš, čestitao sam im i to je to, idemo dalje.

Jeste li u kontaktu s Mbappeom? Kakav je danas vaš odnos?

– Čujemo se ponekad preko poruka, drago mi je što smo ostali u kontaktu i veselim ga se vidjeti u Splitu i Parizu.

Je li Francuska s Mbappeom najjača reprezentacija svijeta?

– Sigurno da je pri samom vrhu, a je li najjača – to možeš pokazati samo na Europskom ili Svjetskom prvenstvu. Ali sigurno su top momčad, vrhunski igrači, uspješan izbornik, tako da nam sigurno ne može biti lako.

Jeste li s obzirom na bliskost s Lukom i Mbappeom bili na kojoj Realovoj utakmici?

– Bio sam nedavno protiv Seville, u prosincu. Privlačilo me vidjeti kako su obnovili stadion, pa sam išao sa sinom, htio sam da doživi takvo iskustvo i bilo nam je baš lijepo. Bernabeu je razina iznad svih stadiona, kao što je Real razina iznad svih klubova. I kad onda tamo imaš prijatelja iz djetinjstva, koji je legenda tog kluba, onda je to još nešto više.

Kakve su objektivno šanse Hrvatske protiv Francuske i kako zadržati Mbappea? Na kojoj ga poziciji očekujete – lijevo ili u sredini napada?

– S obzirom na to da neće biti Thurama, moguće da će Mbappe igrati u sredini, ali bit ćemo spremni na sve varijante. Sigurno da su jako brzi i opasni u napadu, posebno u kontri i polukontri, to ćemo morati jako paziti. Poznajemo ih dobro i vjerujem da ćemo pronaći dobru protuigru. Pokazali smo da možemo igrati protiv Francuske, kao i protiv svake reprezentacije svijeta. Igramo prvu utakmicu kod kuće, pred svojim navijačima i idemo na pozitivan rezultat uoči uzvrata – zaključio je Danijel Subašić, vratar s 44 nastupa za hrvatsku reprezentaciju, junak Svjetskog prvenstva u Rusiji.