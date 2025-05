Bivši vatreni komentirao borbu Hajduka za naslov: 'Prvenstvo nikad nije bilo ovako čudno'

Dinamo je u 33. kolu Hrvatske nogometne lige u posljednjem "vječnom derbiju" ove sezone svladao Hajduk s 3-1. Plavi su tako barem privremeno skočili na prvo mjesto ljestvice, a nakon kola zaostaju bod za prvoplasiranom Rijekom. Splitskom klubu ovo je bio treći poraz u nizu i mnogi smatraju da su propustili veliku priliku da osvoje titulu nakon dva desetljeća čekanja.

Međutim, ne slažu se svi s time. Jedan od onih koji smatraju da Hajduk još uvijek ima šanse domoći se svoga cilja je Goran Vlaović. Bivši vatreni je u intervjuu za Sportklub komentirao napetu završnicu natjecanja te podijelio svoje misli o stanju na tablici. "Na Poljudu je možda bila utakmica prvenstva", rekao je Vlaović.

"Da je Dinamo izgubio ili remizirao, možda bi to bio kraj puta za njih, a ovako je zanimljivo i još može biti prvak. Otišlo je na stranu Dinama, iako je moglo biti drugačije", smatra Vlaović, koji se dotaknuo i rasporeda do kraja prvenstva i šansi svake od prve tri momčadi na tablici.

"Dinamo je sad u dobroj situaciji jer Rijeka mora ići u Split. Ovom pobjedom raširio je krila i vjerujem da više neće kiksati do kraja prvenstva. Rijeka do sad nije najbolje reagirala pod pritiskom i moglo bi joj biti malo teže. S obzirom na to što se sve događalo ove sezone, ne vjerujem da je gotovo za njih. Nikada nije bilo ovako čudno prvenstvo", zaključio je Vlaović.