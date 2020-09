Bivši trener Dinama umirio modre: Protiv Flore ne bi smjelo biti problema

Dinamo sutra igra ključnu utakmicu, nadali smo se da će je igrati u utorak ili srijedu jer bi to značilo da se bori za ulazak u skupinu Lige prvaka. No, sad je ključna utakmica s Florom iz Tallinna, u toj jednoj utakmici puno je toga na vagi, kad bi se dogodilo da plavi ne odu dalje, već sad bi, prvog dana listopada, mogli proglasiti sezonu neuspješnom, pa i da osvoje na kraju domaću dvostruku krunu. No, vjerujemo da će plavi svladati i tu posljednju prepreku te i jesen dočekati igrajući na europskoj sceni. I da će to sada biti lakši posao nego što je bio kada su s istim klubom igrali prije 19 godina.

Dogodi se i pokoji poraz

Naime, u pretkolu Kupa Uefe Dinamo je tada igrao s Florom, u Maksimiru bilo je 1:0, a strijelac prekrasnog pogotka bio je Tomislav Gondžić. Plavi su i u uzvratu u gostima slavili pobjedu 1:0, i to autogolom domaćina. Igrom se plavi baš i nisu proslavili. Podsjetimo, tada su igrali: Butina, Polovanec, Drpić, Sedloski, Cesar, Pilipović, Agić, Kranjčar, Mikić, Gondžić, Zahora, Leko, Abramović, Bradvić, Leutar...

– Nije to bilo tako “čupavo” kao što rezultat iz te dvije utakmice sugerira. Tamo smo poveli prije kraja prvog poluvremena, pa je nakon toga ostalo samo tih 1:0, no nismo iskoristili nekoliko prilika, a suparnik je u samoj završnici utakmice postao opasniji pa je dojam bio lošiji. No, nisam bio zadovoljan, morali smo bolje igrati u tim utakmicama iako smo tek bili na početku stvaranja nečega novog, tog ljeta je iz kluba otišlo 18 igrača. No, ni to stvaranje nismo do kraja završili – prisjeća se tadašnji trener Dinama Ilija Lončarević.

Istina je da vratar plavih Tomislav Butina nije imao puno posla, da estonska momčad nije bila posebno opasna, bile su to, pogotovu ona u Tallinnu, dosadne utakmice.

Puno zanimljiviji bio je stari centar grada; dobro pivo s medom, voćem... Vjerujemo da je Dinamo danas puno bolji nego što je bio tada, u Lončarevićevo vrijeme.

– Bez podcjenjivanja igrača koji su bili tada i bez preuveličavanja današnjih igrača Dinama, momčad plavih sada je puno bolja. Onda smo bili na početku nečega, a ovo danas je nekakva završnica. Ne kažem da je kraj, vjerujem da Dinamo može nastaviti putem kojim je išao posljednjih godina u Europi. Iza njega je nekoliko odličnih godina i može to i nastaviti.

Dobro, nije baš nastavio ispunjavati očekivanja navijača, Ferencvaros ga je izbacio iz kvalifikacija za Ligu prvaka.

– Pa ne može se uvijek pobijediti, dogodi se i pokoji poraz. Naravno da ispadanje nije ugodno, ali znalo se i u tim uspješnim sezonama prolaziti “knap”. Poraz od Ferencvarosa nije dobar, ali nije ni nekakva tragedija, događa se to u nogometu – kaže Lončarević koji drži da će Dinamo danas ostvariti ono što želi, pobijediti i naći se u ždrijebu skupine Europske lige.

– Ne bi smjelo biti ozbiljnijih problema. Momčad ne smije u utakmicu ući opušteno, misleći da će sigurno pobijediti, mora ući ozbiljno. No, razlika u kvaliteti, iako ne mogu reći da baš poznajem momčad Flore, velika je i Dinamo jednostavno mora biti bolji od Flore, koja sigurno nije bolja od Ferencvarosa i Cluja. A baš protiv Rumunja i Mađara, u te dvije izjednačene utakmice, Dinamo je mogao izvući dobru pouku, pa onda valjda neće ući opušteno u susret – zaključio je legendarni Ilija Lončarević.

Zamka “lako ćemo”

To je sada posao trenera Zorana Mamića. Dinamo je pokazao da može igrati odlično, igrao je tako i u Budimpešti nakon što je primio gol već na samom početku. No, neshvatljivo je kako su nakon izjednačenja i sjajne igre plavi stali, jednostavno su se “ugasili”. I to im treba biti pouka, sad su na ključnom ispitu karaktera. Znanje im nije upitno, kvalitetom su daleko iznad današnjeg suparnika koji im ne može ozbiljno nauditi budu li oni ozbiljni. Padnu li plavi u zamku priče “lako ćemo” mogli bi imati problema bez obzira na tu prednost u kvaliteti. Jer, dojam je, ne podcjenjujući estonsku momčad, da tu odlučujuću utakmicu za ulazak u skupinu Europske lige Dinamo može izgubiti samo pobijedi li sam sebe. Trener Zoran Mamić mora razdrmati svoje igrače koji su se sad doveli pred zid, pred utakmicu u kojoj više nemaju pravo na propust, nakon koje nema popravnog.