Ugasio se 'Veliki žar', napadač kojeg su svi obožavali, a ubijen je u vlastitoj trgovini

Trebao je to biti još jedan uobičajen dan u mirnoj četvrti Vila Esperança u gradu Tubarão, u južnoj brazilskoj državi Santa Catarina. No, jutarnju tišinu prekinuli su pucnjevi koji su odjeknuli iz male trgovine mješovitom robom. Kada je policija stigla na mjesto događaja, zatekla je stravičan prizor. Na podu su ležala dva beživotna tijela. Jedno je pripadalo Ivanu Fielu da Silvi, poznatijem kao Brasão, bivšem profesionalnom nogometašu i vlasniku objekta. Druga žrtva bio je poslovni čovjek João Roberto Pereira de Oliveira. Prema prvim informacijama civilne policije, koja slučaj tretira kao dvostruko ubojstvo, napadač je nakon ispaljivanja smrtonosnih hitaca pobjegao, a za njim je pokrenuta opsežna potraga.

Ivan Fiel da Silva rođen je u São Paulu, gradu koji živi i diše za nogomet. Od malih nogu pokazivao je strast prema lopti, a zbog svoje visine i temperamentne, vatrene igre, prijatelji su mu nadjenuli nadimak "Brasão", što u prijevodu znači "veliki žar". Taj nadimak pratio ga je kroz cijelu karijeru i savršeno je opisivao njegov stil igre - bio je napadač koji je neprestano gorio od želje za pogotkom, borac koji se nikada nije predavao. Njegov put nije bio tipičan za brazilskog nogometaša koji sanja o Europi i Ligi prvaka. Brasão je bio radnik, igrač koji je svoju reputaciju gradio u nižim, državnim ligama. Karijeru je započeo 2002. godine u klubu Flamengo de Guarulhos, a već godinu dana kasnije donio je vrlo neobičnu odluku za to vrijeme - preselio se u Indiju, gdje je do 2006. igrao za klub Fransa-Pax.

Nakon povratka u Brazil, njegova karijera postala je prava odiseja. Rijetko koji igrač može se pohvaliti da je nosio dres toliko različitih klubova. Iako je promijenio brojne sredine, najdublji trag ostavio je upravo u državi Santa Catarina, onoj u kojoj je na kraju i tragično skončao. Navijači klubova kao što su Navegantes, Guarani de Palhoça, Camboriú, Inter de Lages i, na koncu, Atlético Tubarão, pamtit će ga kao svog heroja. Njegov popis klubova bio je impresivan i uključivao je imena poput Atlético Goianiense, Athletico Paranaense, Santa Cruz, Treze, Brasil de Pelotas i Fluminense de Feira. U ukupno 213 profesionalnih utakmica postigao je 88 golova.

Za navijače u Santa Catarini, Brasão je postao je zaštitno lice lokalnog nogometa, čovjek koji je donosio radost i nadu manjim klubovima. U Atlético Tubarãu, gdje je 2022. godine u dobi od 40 godina završio svoju profesionalnu karijeru, smatrali su ga domaćim sinom. Njegova predanost nije ostala nezapažena, a nakon što je objesio kopačke o klin, odlučio je ostati u Tubarãu i započeti novi život kao poduzetnik. Otvorio je glazbeni prostor pod nazivom "Bora Viver B.14", a kasnije i trgovinu u kojoj je ubijen. Na društvenim mrežama često je dijelio trenutke iz svog svakodnevnog života, pokazujući da je i nakon karijere ostao povezan s ljudima koji su ga voljeli i podržavali.

Iako nikada nije igrao za najveće brazilske klubove ili reprezentaciju, Brasão je u svojoj niši bio istinska zvijezda. Njegovi najveći uspjesi vezani su za momčadi koje je svojim golovima vodio do viših rangova natjecanja. U dresu Santa Cruza 2010. godine postao je prava senzacija. Njegove sjajne partije u prvenstvu države Pernambucano, a posebno ona u legendarnoj pobjedi od 4-2 protiv gradskog rivala Náutica, učinile su ga glavnom temom na brazilskom Twitteru. Navijači su ga obožavali zbog njegove borbenosti i ključnih golova. Ipak, status legende vjerojatno je najviše zaslužio u Inter de Lagesu. Tamo je postao pravi "specijalist za promocije". Tijekom sezona 2013. i 2014. odigrao je 16 utakmica i postigao 11 golova, predvodeći klub do uzastopnih naslova u državnim ligama Série C i Série B.

Klubovi su se od njega opraštali ne samo kao od sjajnog strijelca, već i kao od iznimnog čovjeka. Inter de Lages ga je u oproštajnoj poruci opisao kao "rođenog golgetera, ali prije svega, ljudsko biće s ogromnim srcem". Ta toplina i pristupačnost bili su razlog zašto su ga navijači toliko cijenili. Brazilski nogomet tuguje za jednim od svojih autentičnih heroja, čovjekom koji je predstavljao dušu nogometa izvan blještavila velikih stadiona i milijunskih ugovora. On je bio dokaz da se status ikone može steći i u manjim sredinama, kroz odanost, trud i iskrenu strast prema igri.

Brutalna smrt Brasãa, nažalost, nije izoliran slučaj. Njegova tragedija bolno podsjeća na mračnu stranu života u Brazilu, zemlji u kojoj se nogometni talenti rađaju na svakom koraku, ali gdje nasilje i nesreće prečesto prekidaju snove i živote. Priče o nogometašima čije su karijere i životi tragično prekinuti postale su sumorna konstanta. Prošle godine, nogometni svijet je potresla vijest o smrti 18-godišnjeg Wandersona Brandão de Souse, talentiranog lijevog beka kluba Aragoiânia. Wanderson je preminuo u obiteljskom domu nakon što ga je, prema policijskim izvješćima, slučajno upucao njegov dvije godine mlađi brat dok je čistio pušku. Metak ga je pogodio u vrat i mladić je preminuo na mjestu, ostavljajući cijeli grad u šoku. Samo mjesec dana ranije, još jedan mladi talent, Antony Ylano, napadač U20 momčadi Piauí Esporte Clube, poginuo je u bizarnoj prometnoj nesreći. Vraćajući se kući s očeve rođendanske proslave, motociklom je naletio na krdo krava koje su prelazile cestu i preminuo na mjestu nesreće.

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Dok svijet gleda brazilske superzvijezde kako osvajaju trofeje u najjačim europskim ligama, stotine i tisuće drugih igrača u domovini vode svakodnevnu borbu, ne samo za sportski uspjeh, već i za vlastiti život. Nasilje, siromaštvo i nedostatak sigurnosti duboko su ukorijenjeni problemi brazilskog društva, a nogometaši, čak i oni koji postignu određenu razinu uspjeha i slave, nisu imuni na njih. Brasãova sudbina posebno je potresna jer se dogodila nakon što je završio svoju igračku karijeru i pokušao izgraditi miran život kao poduzetnik.

Ivan "Brasão" Fiel da Silva nikada neće biti upisan u anale svjetskog nogometa pored imena Peléa, Ronalda ili Neymara. Njegovo ime neće krasiti naslovnice globalnih sportskih medija, a njegova priča vjerojatno neće postati predmetom velikih dokumentaraca. Međutim, njegova ostavština živi u srcima navijača malih, ali ponosnih klubova diljem Brazila. On je bio heroj radničke klase, simbol činjenice da nogomet pripada svima - od glamuroznih stadiona Rio de Janeira do prašnjavih terena u unutrašnjosti Santa Catarine.