Širi se Jadranom i Sredozemljem, može pregristi limenku: Ribari krenuli u lov na opasnu ribu

Grčki ribari ovih su dana krenuli u veliku akciju lova na ribu-zec, invazivnu vrstu koja se posljednjih godina ubrzano širi Sredozemnim morem i izaziva sve veću zabrinutost među stručnjacima. Riječ je o ribi napuhači (Lagocephalus sceleratus), vrsti koja je prvi put zabilježena u grčkim vodama 2005. godine, a danas je prisutna gotovo duž cijele obale. Stručnjaci upozoravaju da se iznimno brzo razmnožava te da jedna ženka može položiti i do milijun jaja godišnje. Osim što ugrožava domaće vrste, velik problem predstavlja i ribarima. Prema procjenama grčkih stručnjaka, šteta koju uzrokuje prelazi nekoliko tisuća eura godišnje po ribaru jer uništava mreže i smanjuje ulov, piše Blic.

Posljednjih dana pozornost javnosti privukla je i snimka koja kruži društvenim mrežama, a na kojoj se vidi kako riba-zec bez većih problema progriza aluminijsku limenku. Iako rijetko napada ljude, njezine snažne čeljusti mogu izazvati bolne ozljede i ozbiljna krvarenja. Stručnjaci savjetuju kupačima, roniocima i ribarima da je ne diraju golim rukama te da budu posebno oprezni ako je primijete u plićaku ili ulove u mreže. Dodatni razlog za zabrinutost krije se u činjenici da ova vrsta sadrži tetrodotoksin, jedan od najjačih prirodnih otrova. Konzumacija ribe-zec može izazvati paralizu, zatajenje disanja pa čak i smrt, zbog čega stručnjaci upozoravaju da nije sigurna za prehranu. Kako bi smanjili njezinu brojnost, ribari iz cijele Grčke do kraja lipnja sudjeluju u organiziranom izlovu, a vlasti razmatraju i dodatne mjere kojima bi pokušale zaustaviti daljnje širenje ove opasne vrste.