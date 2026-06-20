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20.06.2026. u 22:19
Tesktualni prijenos utakmice Njemačke i Obale Bjelokosti pratite na portalu Večernjeg lista od 22 sata.
NJEMAČKA
0-0
OBALA BJELOKOSTI
2. kolo Svjetskog prvenstva, skupina E Njemačka - Obala Bjelokosti, 22:00, BMO Field
21'

Pavlović je postigao pogodak nakon ubačaja iz kuta, ali uz očit prekršaj na vrataru

20'

Odličan pokušaj Nmeche iz daljine odlazi tik preko gola

18'

Musiala si je našao mjesta za udarac i opasno opalio, ali njegov udarac odlazi pokraj vratnice

17'

Brown je prizemnom loptom tražio Havertza, ali otišla je lopta iza leđa napadača Njemačke

12'

Singo je natrčao nakon ubačaja Konana i silovito pucao, ali ravno u blok

8'

Odlična obrane Fofane - Kimmich je odlično pronašao Havertza, ali njegov udarac glavom sjajno zaustavlja vratar Obale Bjelokosti

4'

Obala Bjelokosti prva zaprijetila, taj silno talentirani Diomande je tražio Bonnyja povratnom loptom, ali nije uspio

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica!

SASTAVI

Njemačka: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlović - Sane, Musiala, Wirtz - Havertz

Obala Bjelokosti: Fofana - Singo, Kossounou, Agbadou, Konan - Oulai, Sangare, Kessie - Diallo, Bony, Diomande

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice bit će Juan Gabriel Benitez iz Paragvaja.

LJESTVICA


  
    

NAJAVA

Drugo kolo skupine E donosi susret dvije reprezentacije koje su upisale pobjede u prvom kolu. Njemačka je s velikih 7:1 svladala Curacao, dok je Obala Bjelokosti svladala Ekvador s 1:0 iako je većinu te utakmice bila u podređenom položaju.

Jasno je kako Njemačka u ovu utakmicu ulazi kao favorit, ali afrička reprezentacija u svojim redovima ima nekoliko vrhunskih pojedinaca, ponajviše mladih igrača poput Yana Diomandea, Angea Bonnyja i Bazoumane Tourea. 

Nijemci su u prvom kolu djelovali zaista moćno iako imaju problema na poziciji klasičnog napadača. Obala Bjelokosti za njih će biti puno teži ispit od Curacaa u prvom kolu. Afrička reprezentacija može biti vrlo opasna iz kontranapada gdje će zasigurno vidjeti svoje najbolje šanse.

Komentara 1

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Avatar Scuderia
Scuderia
22:03 20.06.2026.

Zbog osobnih uvjerenja ne mogu gledati većinu momčadi zapadne Europe. Ako većina igrača nisu niti Europljani, onda nema smisla.

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