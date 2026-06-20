Pavlović je postigao pogodak nakon ubačaja iz kuta, ali uz očit prekršaj na vrataru
Odličan pokušaj Nmeche iz daljine odlazi tik preko gola
Musiala si je našao mjesta za udarac i opasno opalio, ali njegov udarac odlazi pokraj vratnice
Brown je prizemnom loptom tražio Havertza, ali otišla je lopta iza leđa napadača Njemačke
Singo je natrčao nakon ubačaja Konana i silovito pucao, ali ravno u blok
Odlična obrane Fofane - Kimmich je odlično pronašao Havertza, ali njegov udarac glavom sjajno zaustavlja vratar Obale Bjelokosti
Obala Bjelokosti prva zaprijetila, taj silno talentirani Diomande je tražio Bonnyja povratnom loptom, ali nije uspio
Krenula je utakmica!
Njemačka: Neuer - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown - Nmecha, Pavlović - Sane, Musiala, Wirtz - Havertz
Obala Bjelokosti: Fofana - Singo, Kossounou, Agbadou, Konan - Oulai, Sangare, Kessie - Diallo, Bony, Diomande
Glavni sudac ove utakmice bit će Juan Gabriel Benitez iz Paragvaja.
Drugo kolo skupine E donosi susret dvije reprezentacije koje su upisale pobjede u prvom kolu. Njemačka je s velikih 7:1 svladala Curacao, dok je Obala Bjelokosti svladala Ekvador s 1:0 iako je većinu te utakmice bila u podređenom položaju.
Jasno je kako Njemačka u ovu utakmicu ulazi kao favorit, ali afrička reprezentacija u svojim redovima ima nekoliko vrhunskih pojedinaca, ponajviše mladih igrača poput Yana Diomandea, Angea Bonnyja i Bazoumane Tourea.
Nijemci su u prvom kolu djelovali zaista moćno iako imaju problema na poziciji klasičnog napadača. Obala Bjelokosti za njih će biti puno teži ispit od Curacaa u prvom kolu. Afrička reprezentacija može biti vrlo opasna iz kontranapada gdje će zasigurno vidjeti svoje najbolje šanse.
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