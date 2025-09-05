Naši Portali
Victor Sanchez

Bivši igrač Reala službeno predstavljen na Rujevici: Kobna mu je bila snimka koja je izašla u javnost

storyeditor/2025-09-04/PXL_040925_137810403.jpg
Goran Kovačić/Pixsell
Autor
Edi Džindo
05.09.2025.
u 07:00

Sanchez je nakon tog osvajanja dvostruke krune shvatio da je za njegovu trenersku reputaciju bolje otići iz kluba kao osvajač dva trofeja, a ne ostati pa onda dobiti otkaz zbog nekoliko slabih rezultata, kao što se to, primjerice, dogodilo Đaloviću.

Bivši igrač Real Madrida postao je novi trener hrvatskog prvaka. Na površinskoj razini takva rečenica zvuči spektakularno, ali imenovanje 49-godišnjeg španjolskog stratega Victora Sancheza na funkciji novog glavnog trenera Rijeke iza sebe ipak ima znatno više slojeva. Kao što smo već i naučili iz recentnih primjera u HNL-u (Fabio Cannavaro i Gennaro Gattuso), igrački renome ne znači da će pojedinac to prenijeti i na trenersku karijeru.

Otkaz zbog golotinje

Ipak, nasljednik osvajača dvostruke krune s Rijekom u prošloj sezoni, Radomira Đalovića, je i sam prošle sezone bio osvajač dvostruke krune, s ljubljanskom Olimpijom u Sloveniji. Sanchez je nakon tog osvajanja dvostruke krune shvatio da je za njegovu trenersku reputaciju bolje otići iz kluba kao osvajač dva trofeja, a ne ostati pa onda dobiti otkaz zbog nekoliko slabih rezultata, kao što se to, primjerice, dogodilo Đaloviću.

- Želio bih se prije svega zahvaliti klubu, predsjedniku Damiru Miškoviću, sportskom direktoru i njegovom pomoćniku Antoniniju Čulini. Za mene je zadovoljstvo, veliki izazov i prilika priključiti se ovom projektu. Uzbuđen sam zbog ovog posla, mi treneri najviše volimo početi raditi. Još uvijek nosim osjećaj kao da sam igrač i zato imam veliku strast kao trener. Posebna je stvar za mene jer sam prije otprilike godinu dana bio na istom mjestu, poslije utakmice play-offa Konferencijske lige između Rijeke i Olimpije. Moram reći da je to bio važan trenutak za mene jer smo napravili nešto za povijest Olimpije - kazao je Sanchez u uvodu, referirajući se na dvomeč u kojem je Olimpija pod njegovim vodstvom svladala Rijeku s ukupnih 6:1.

- Radit ću kako bih pobjeđivao. Naučio sam u Realu da nije najteže pobijediti, već opet pobijediti kako bi ostao na vrhu - dodao je.

Sanchezova trenerska karijera se može podijeliti na tri dijela. Prvi dio je onaj u službi pomoćnog trenera, pri čemu je od 2010. do 2014. godine bio pomoćnik španjolskom treneru Michelu u Getafeu, Sevilli i Olympiakosu. Drugi dio se odnosi na iznimno neuspješne mandate na mjestu glavnog trenera u Španjolskoj, uz dodatak jednog kratkog i neuspješnog mandata u Grčkoj. Naime, od 2015. do 2023. godine Sanchez je, uz dvije veće pauze, sjedio na klupi Deportivo La Coruñe, Olympiakosa, Real Betisa, Malage i Cartagene. U Deportivu je prvo 'vatrogasno' spasio momčad od ispadanja u prvoj sezoni, a zatim dobio otkaz nakon što je u drugoj sezoni imao nevjerojatan niz od 15 utakmica bez pobjede. U Olympiakosu je izdržao tek dva mjeseca, zaradivši otkaz nakon što je ispao od Hapoel Be'er Sheve u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U Betisu je bio optužen za iznimno sterilan i reaktivan nogomet u sustavu 5-3-2, a otkaz mu je uručen nakon 27 utakmica u kojima je ostvario sedam pobjeda. Potom je uslijedila pauza od dvije godine, nakon koje je preuzeo Malagu, iz koje je potjeran kad je u javnost izašla snimka na kojoj se samozadovoljava. Zatim je imao još jednu pauzu, ovaj put od tri i pol godine, nakon koje je preuzeo španjolskog niželigaša Cartagenu, a tamo je izdržao tek sedam utakmica.

Onda u priču dolazi onaj treći, najsvježiji dio njegove trenerske karijere - ranije spomenuti jednogodišnji mandat u Olimpiji, s dva domaća trofeja i plasmanom u nokaut-fazu Konferencijske lige. Gotovo pa da i nije moglo proći bolje za Španjolca. Vjerojatno se pitate kako je u Olimpiji njegov trenerski mandat uspio biti toliko uspješniji nego li u praktički svim njegovim prethodnim poslovima. Istražujući analize Španjolaca u posljednjih deset godina i Slovenaca u posljednjih godinu dana, vrlo je lako doći do zaključka da je Sanchez tip trenera koji snažno ovisi o klupskim strukturama iznad njega. Ako je klub stabilan, miran i s maksimalnom podrškom, dobit ćete rezultat, a ako u klupskom ustrojstvu vlada nered, onda će Sanchez biti još i lošiji.

Nema prvih 11 i zamjena

Uzevši u obzir da je tijekom cijele svoje karijere bio vrlo pragmatičan trener čije se momčadi baziraju prvenstveno na defenzivnom pristupu (što brojke dokazuju u svim njegovim mandatima, pa čak i u Olimpiji koja je pod njim i zabijala malo i primala malo), bilo je malo neobično na predstavljanju čuti kako je Sanchez javnosti predstavio svoj trenerski stil.

- Radit ćemo od prvog dana na novoj filozofiji, da budemo kompaktni u oba smjera, u obrani i napadu. Želiš li biti prvak, moraš voditi po broju postignutih golova, ali i po najmanjem broju primljenih pogodaka. Pokušat ćemo stvoriti što više šansi i to iskoristi za postizanje što više golova, kao i biti čvrsti u obrani. Igrat ćemo i u Europi, što znači da će trebati koristiti što više igrača. To je izazov za trenere jer svi žele igrati. Za mene nema prvih 11 i zamjena, samo oni koji se mogu koristiti i oni drugi. Prvi su uvijek spremni dati doprinos, bilo da su u početnom sastavu ili s klupe. Sezona će biti izazovna, imamo puno utakmica. Tu je Konferencijska liga, u kojoj je cilj plasman u play-off. Zato trebamo igrače s pravim mentalitetom. Na tome ćemo raditi od prvog trenutka. U isto vrijeme krenut ćemo raditi i na taktici, korak po korak. Izazovnije je raditi kada preuzmeš momčad kroz sezonu, ali suočit ćemo se i s tim, dan po dan, korak po korak - poručio je Sanchez, trener kojeg u Španjolskoj smatraju tipom stratega kojeg više zanima rezultat nego dojam.

Ključne riječi
HNL Victor Sanchez Real Madrid

FA
FACA00
07:30 05.09.2025.

Ako je imao" sreće", kao i Đale, da su Maribor i Celje bili oslabljeni i loši u prošloj sezoni njegov najupečatljiviji dio karijere je masturbacija.Đale uči od boljega 😉

