Bivši igrač Reala službeno predstavljen na Rujevici: Kobna mu je bila snimka koja je izašla u javnost

Bivši igrač Real Madrida postao je novi trener hrvatskog prvaka. Na površinskoj razini takva rečenica zvuči spektakularno, ali imenovanje 49-godišnjeg španjolskog stratega Victora Sancheza na funkciji novog glavnog trenera Rijeke iza sebe ipak ima znatno više slojeva. Kao što smo već i naučili iz recentnih primjera u HNL-u (Fabio Cannavaro i Gennaro Gattuso), igrački renome ne znači da će pojedinac to prenijeti i na trenersku karijeru.

Otkaz zbog golotinje

Ipak, nasljednik osvajača dvostruke krune s Rijekom u prošloj sezoni, Radomira Đalovića, je i sam prošle sezone bio osvajač dvostruke krune, s ljubljanskom Olimpijom u Sloveniji. Sanchez je nakon tog osvajanja dvostruke krune shvatio da je za njegovu trenersku reputaciju bolje otići iz kluba kao osvajač dva trofeja, a ne ostati pa onda dobiti otkaz zbog nekoliko slabih rezultata, kao što se to, primjerice, dogodilo Đaloviću.

- Želio bih se prije svega zahvaliti klubu, predsjedniku Damiru Miškoviću, sportskom direktoru i njegovom pomoćniku Antoniniju Čulini. Za mene je zadovoljstvo, veliki izazov i prilika priključiti se ovom projektu. Uzbuđen sam zbog ovog posla, mi treneri najviše volimo početi raditi. Još uvijek nosim osjećaj kao da sam igrač i zato imam veliku strast kao trener. Posebna je stvar za mene jer sam prije otprilike godinu dana bio na istom mjestu, poslije utakmice play-offa Konferencijske lige između Rijeke i Olimpije. Moram reći da je to bio važan trenutak za mene jer smo napravili nešto za povijest Olimpije - kazao je Sanchez u uvodu, referirajući se na dvomeč u kojem je Olimpija pod njegovim vodstvom svladala Rijeku s ukupnih 6:1.

- Radit ću kako bih pobjeđivao. Naučio sam u Realu da nije najteže pobijediti, već opet pobijediti kako bi ostao na vrhu - dodao je.

Sanchezova trenerska karijera se može podijeliti na tri dijela. Prvi dio je onaj u službi pomoćnog trenera, pri čemu je od 2010. do 2014. godine bio pomoćnik španjolskom treneru Michelu u Getafeu, Sevilli i Olympiakosu. Drugi dio se odnosi na iznimno neuspješne mandate na mjestu glavnog trenera u Španjolskoj, uz dodatak jednog kratkog i neuspješnog mandata u Grčkoj. Naime, od 2015. do 2023. godine Sanchez je, uz dvije veće pauze, sjedio na klupi Deportivo La Coruñe, Olympiakosa, Real Betisa, Malage i Cartagene. U Deportivu je prvo 'vatrogasno' spasio momčad od ispadanja u prvoj sezoni, a zatim dobio otkaz nakon što je u drugoj sezoni imao nevjerojatan niz od 15 utakmica bez pobjede. U Olympiakosu je izdržao tek dva mjeseca, zaradivši otkaz nakon što je ispao od Hapoel Be'er Sheve u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U Betisu je bio optužen za iznimno sterilan i reaktivan nogomet u sustavu 5-3-2, a otkaz mu je uručen nakon 27 utakmica u kojima je ostvario sedam pobjeda. Potom je uslijedila pauza od dvije godine, nakon koje je preuzeo Malagu, iz koje je potjeran kad je u javnost izašla snimka na kojoj se samozadovoljava. Zatim je imao još jednu pauzu, ovaj put od tri i pol godine, nakon koje je preuzeo španjolskog niželigaša Cartagenu, a tamo je izdržao tek sedam utakmica.

Onda u priču dolazi onaj treći, najsvježiji dio njegove trenerske karijere - ranije spomenuti jednogodišnji mandat u Olimpiji, s dva domaća trofeja i plasmanom u nokaut-fazu Konferencijske lige. Gotovo pa da i nije moglo proći bolje za Španjolca. Vjerojatno se pitate kako je u Olimpiji njegov trenerski mandat uspio biti toliko uspješniji nego li u praktički svim njegovim prethodnim poslovima. Istražujući analize Španjolaca u posljednjih deset godina i Slovenaca u posljednjih godinu dana, vrlo je lako doći do zaključka da je Sanchez tip trenera koji snažno ovisi o klupskim strukturama iznad njega. Ako je klub stabilan, miran i s maksimalnom podrškom, dobit ćete rezultat, a ako u klupskom ustrojstvu vlada nered, onda će Sanchez biti još i lošiji.

Nema prvih 11 i zamjena

Uzevši u obzir da je tijekom cijele svoje karijere bio vrlo pragmatičan trener čije se momčadi baziraju prvenstveno na defenzivnom pristupu (što brojke dokazuju u svim njegovim mandatima, pa čak i u Olimpiji koja je pod njim i zabijala malo i primala malo), bilo je malo neobično na predstavljanju čuti kako je Sanchez javnosti predstavio svoj trenerski stil.

- Radit ćemo od prvog dana na novoj filozofiji, da budemo kompaktni u oba smjera, u obrani i napadu. Želiš li biti prvak, moraš voditi po broju postignutih golova, ali i po najmanjem broju primljenih pogodaka. Pokušat ćemo stvoriti što više šansi i to iskoristi za postizanje što više golova, kao i biti čvrsti u obrani. Igrat ćemo i u Europi, što znači da će trebati koristiti što više igrača. To je izazov za trenere jer svi žele igrati. Za mene nema prvih 11 i zamjena, samo oni koji se mogu koristiti i oni drugi. Prvi su uvijek spremni dati doprinos, bilo da su u početnom sastavu ili s klupe. Sezona će biti izazovna, imamo puno utakmica. Tu je Konferencijska liga, u kojoj je cilj plasman u play-off. Zato trebamo igrače s pravim mentalitetom. Na tome ćemo raditi od prvog trenutka. U isto vrijeme krenut ćemo raditi i na taktici, korak po korak. Izazovnije je raditi kada preuzmeš momčad kroz sezonu, ali suočit ćemo se i s tim, dan po dan, korak po korak - poručio je Sanchez, trener kojeg u Španjolskoj smatraju tipom stratega kojeg više zanima rezultat nego dojam.